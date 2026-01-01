自由電子報
娛樂 最新消息

等3年終於回歸！STARTO跨年開賭賽馬 松岡昌宏最後現身暴動了

筱塚大輝（左起）、高木雄也、玉森裕太、道枝駿佑、藪宏太、佐野晶哉一起在東京巨蛋賽馬。（圖／STARTO娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本星達拓娛樂（STARTO）暌違3年舉行跨年演唱會，總計有12組團體、73位藝人參與年度盛事，道枝駿佑、玉森裕太等「馬年男」當場上演賽馬比賽，最驚喜的絕對是TOKIO的松岡昌宏現身，與師弟一起表演夯曲《宙船》，快讓全場粉絲暴動啦。

星達拓娛樂在12月31日跨1月1日於東京巨蛋舉行「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」，吸引5.5萬名粉絲齊聚一堂，開場就帶來V6的神曲《Can do! Can go!》，由Snow Man的渡邊翔太率先向東京巨蛋的粉絲打招呼：「大家準備好一起嗨了吧！相隔3年的跨年演唱會，我們會帶來最棒的表演。」

星達拓娛樂暌違3年舉行跨年演唱會。（圖／STARTO娛樂提供）

接下來各組藝人輪番上陣演出，到了演出中段帶來最受歡迎的「洗牌組曲」，各組團體混搭上場，橫尾涉、深澤辰哉、末澤誠也、猪俣周杜唱到TOKIO的《宙船》時，原唱松岡昌宏跟著爵士鼓一起現身，讓網友紛紛表示，「最大聲的就是松岡昌宏出場的瞬間」、「天啊松岡昌宏打鼓，我要哭了」。松岡昌宏在1月1日將退出星達拓娛樂，此次應是他最後一次參加星達拓的跨年演唱會。

表演到《安達魯西亞的憧憬》時也有驚喜，堂本光一再度化身王子現身，與佐藤勝利、川島如惠留、松田元太、松倉海斗、寺西拓人及原嘉孝等《SHOCK》成員一同演出，不過薑還是老的辣，堂本光一戴上招牌帽子，旋轉起來還是無人能敵。不過堂本光一表示：「我來打擾了，以星達拓娛樂來說，這是第一次舉行跨年演唱會，真的都是年輕人呢，菊池風磨跟我說『如果沒有光一的話，唱不好《安達魯西亞的憧憬》呢』，欸！但這不是我的歌！」

在跨年瞬間，東京巨蛋與在大阪巨蛋的WEST.連線跨年，迎來1月1日堂本光一的生日。接下來演出的重頭戲之一，是集結1990年、2002年出生的「年男」（生肖屬馬）的藝人，包括高木雄也、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太、玉森裕太、二階堂高嗣、道枝駿佑、長尾謙杜、佐野晶哉及篠塚大輝等人上演迷你賽馬。好笑的是，五關晃一還在後台下注，賭道枝駿佑、玉森裕太以及篠塚大輝會贏，但最後勝者是八乙女光。

星達拓娛樂的藝人在東京巨蛋與遠在大阪的WEST.連線，一起迎接2026。（圖／STARTO娛樂提供）

此次演唱會最大咖團體是出道22年的NEWS，由隊長小山慶一郎點名師弟們做總結，中島健人首次個人身分出席跨年演唱會，表示先前的「WEARE」家族演唱會也沒能參加，這次能跟師兄弟們一起參加非常開心，強調2026年會繼續Love Kenty、Sexy Thank You，塚田僚一則是許願今年也能夠舉辦跨年演唱會。

NEWS的增田貴久一如往年，扮成該年度生肖的模樣，今年戴上馬的頭套，大玩諧音哏，表示自己是「馬斯」（增田日文念法為Masuda），結果全場只有SixTONES傑西笑而已，但也不知道是真的覺得好笑還是取笑。最後全體一起演唱NEWS的《weeeek》，為相隔3年的跨年演唱會畫下句點。

演出陣容包含NEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z、King & Prince、SixTONES、Snow Man、浪花男子、Travis Japan、Ae! group，更與在大阪京瓷巨蛋開唱的WEST.進行連線，兩位公司大前輩TOKIO松岡昌宏、DOMOTO堂本光一更驚喜現身。跨年演唱會將在1月7日於Netflix上架。

