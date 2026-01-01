金鐘戲王失戀落魄淪街友 「蓄鬍+長髮」頹廢樣認不出

郭書瑤（左）在《何百芮的地獄戀曲》與同樣嘴賤的甜點店店長姚淳耀（右）展開一連串尋愛之旅。（彼此影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘戲王」姚淳耀出道多年，近來首度在影集《何百芮的地獄戀曲》挑戰全喜劇演出，他劇中詮釋甜點店店長，參加相親大會時，竟被虧「長得像孫協志」。

姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》挑戰全喜劇演出。（彼此影業提供）

姚淳耀的外貌酷似5566孫協志，在《何百芮的地獄戀曲》其中一段聯誼前試裝的戲，角色「羅人傑」的穿衣風格被郭書瑤揶揄「這件衣服看起來會像剛出道的5566，欸！我看你有點像孫協志耶」，不過姚淳耀卻完全沒在聽，還問：「這件衣服怎樣？」姚淳耀分享，自己私下常被朋友說「講話好像都沒有在聽」，有點像活在自己世界，他強調自己是比較屬於慢熱型的人，也很期待在接下來的劇情故事中可以看到「羅人傑」更多可愛的一面。

姚淳耀在《何百芮的地獄戀曲》化身街友，造型超反差。（彼此影業提供）

首集播出裡，姚淳耀因為失戀而落魄度日，只能在路邊狼狽生活猶如街友「犀利哥」。他坦言很喜歡這個造型，「因為這個樣子在演戲的時候很幫助進入角色，覺得很放鬆」，但這段戲的妝髮時間耗費極長，不僅要戴假髮，還要黏假鬍子，過程有點苦，「黏在鬍子上的黃膠蠻不舒服的，但好像也因為這樣更進入角色」。《何百芮的地獄戀曲》1月4日起，每週日晚間9點於八大戲劇台首播，10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix上架。

