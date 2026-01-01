自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台東跨年晚會嚇嚇叫 A-Lin受封「MVP主持人」娜魯ONE唱到7-11自爆約會喝這「飲料」

〔記者陳慧玲／台東報導〕金曲歌后A-Lin在新年第一天分享美照，並談到：「新的一天，新的開始，今天靈魂跟身體都漂亮！」昨晚A-Lin在台東跨年晚會上獻唱許多經典K歌之外，沒有領取「主持費」卻被網友封為「全台跨年MVP主持人」，主要是她沒有包袱說說唱唱十分逗趣，還在天后「阿妹」張惠妹面前自爆以前約會情景，讓網友見識到她唱將之外的「主持」功力。

A-Lin被網友封為全台跨年晚會「MVP主持人」。（台東縣政府提供）A-Lin被網友封為全台跨年晚會「MVP主持人」。（台東縣政府提供）

昨晚A-Lin高唱《失戀無罪》、《我心已打烊》等多首歌曲，另外到接近倒數跨年時刻，她還親自和阿妹當起「主持人」聊天，A-Lin談到前晚到台東國際地標海濱公園彩排時，勾起很多年輕時代約會回憶，自爆在哪個位置約會，還笑爆當時約會對象讓她喝「維士比」，逗笑全場觀眾，另外她唱《娜魯灣情歌》時，亂改歌詞唱成「娜魯ONE 娜魯TWO 娜魯THREE ...娜魯7-11 」，網友直呼超好笑，就連多次獲得金曲獎的歌后阿爆也大讚：「要被台東跨年笑死，不可能天生主持人群，原住民真的很鬧！」

另外昨晚台東跨年晚會施放8千發燦爛煙火，沒想到A-Lin脫口：「尖叫聲給我們．．．放鞭炮的朋友們。」當場被糾正：「煙火啦！」眾多網友一一認可：「今年的跨年主持人ＭＶＰ絕對是A-Lin。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中