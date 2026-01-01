台東跨年晚會嚇嚇叫 A-Lin受封「MVP主持人」娜魯ONE唱到7-11自爆約會喝這「飲料」

〔記者陳慧玲／台東報導〕金曲歌后A-Lin在新年第一天分享美照，並談到：「新的一天，新的開始，今天靈魂跟身體都漂亮！」昨晚A-Lin在台東跨年晚會上獻唱許多經典K歌之外，沒有領取「主持費」卻被網友封為「全台跨年MVP主持人」，主要是她沒有包袱說說唱唱十分逗趣，還在天后「阿妹」張惠妹面前自爆以前約會情景，讓網友見識到她唱將之外的「主持」功力。

A-Lin被網友封為全台跨年晚會「MVP主持人」。（台東縣政府提供）

昨晚A-Lin高唱《失戀無罪》、《我心已打烊》等多首歌曲，另外到接近倒數跨年時刻，她還親自和阿妹當起「主持人」聊天，A-Lin談到前晚到台東國際地標海濱公園彩排時，勾起很多年輕時代約會回憶，自爆在哪個位置約會，還笑爆當時約會對象讓她喝「維士比」，逗笑全場觀眾，另外她唱《娜魯灣情歌》時，亂改歌詞唱成「娜魯ONE 娜魯TWO 娜魯THREE ...娜魯7-11 」，網友直呼超好笑，就連多次獲得金曲獎的歌后阿爆也大讚：「要被台東跨年笑死，不可能天生主持人群，原住民真的很鬧！」

另外昨晚台東跨年晚會施放8千發燦爛煙火，沒想到A-Lin脫口：「尖叫聲給我們．．．放鞭炮的朋友們。」當場被糾正：「煙火啦！」眾多網友一一認可：「今年的跨年主持人ＭＶＰ絕對是A-Lin。

