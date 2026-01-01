自由電子報
娛樂 最新消息

跨年直播震撼彈！男星「突下跪求婚」 上億人搶看超甜瞬間

李川（左）無預警向女友錘娜麗莎求婚。（翻攝自微博）李川（左）無預警向女友錘娜麗莎求婚。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕曾演出《蓬萊間》、《少爺和我》等劇的中國演員李川昨晚，也就是12月31日浙江衛視跨年晚會直播現場，無預警向女友錘娜麗莎求婚，甜蜜過程全程零剪輯播出，成為中國娛樂圈首例在跨年晚會直播中求婚的浪漫場面，吸引上億人搶看，瞬間引爆網路討論。

兩人當晚合體演唱經典曲《我的心裡只有你沒有他》，李川還臨時起意自彈自唱情歌，卻被錘娜麗莎笑虧「好難聽」。沒想到他立刻順勢回應：「那就聽一輩子。」話音未落，李川隨即單膝下跪掏出戒指深情告白，瞬間引爆全場氣氛。

李川在跨年直播單膝下跪。（翻攝自微博）李川在跨年直播單膝下跪。（翻攝自微博）

對這場驚喜毫無預警的錘娜麗莎當場感動落淚，高喊「我願意」，在尖叫與掌聲中點頭答應。她戴上戒指時緊張得手微微顫抖，還一邊稱讚戒指「還挺合適的」，卻被李川一臉緊張反問：「我怕買大了？」自然又真實的互動，甜度瞬間破表。

李川（左）把戒指套在女友錘娜麗莎手上。（翻攝自微博）李川（左）把戒指套在女友錘娜麗莎手上。（翻攝自微博）

據悉，李川早已為這一刻秘密籌備多時，不僅在後台準備滿滿一車玫瑰花海，告白時演唱的歌曲也特別挑選錘娜麗莎最喜愛的作品。最終，兩人在舞台上深情相擁、甜蜜一吻，為跨年夜留下最浪漫的定格畫面。浙江衛視播出未剪輯版本後，相關片段立刻在網路瘋傳，被網友封為「直播等級的高甜名場面」。

事後李川也在社群平台感性發文，提到自己為了錘娜麗莎學做菜、唱她最想聽的歌，但他直言這些努力都比不上她付出愛意的千分之一，因此承諾未來「讓我用餘生好好愛你」。

