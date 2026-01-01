AOA前成員珉娥突發「再見了」貼文 親吐：我把人生毀了

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女團AOA前成員權珉娥今（1）突然在社群留下「再見了，對不起」的文字，她透露自己曾做出極端選擇，引發粉絲憂心。

權珉娥暗示自己做出極端選擇，引發粉絲憂心。（翻攝自Naver）

權珉娥表示：「這段時間因為殘忍的畫面帶給大家衝擊，反覆上傳讓所有人感到疲憊、只會被罵的貼文，也把自己做錯的事情全都寫出來，那時的我並不在正常狀態。」

她接著說：「在所有事件與狀況中，我真的覺得很委屈，所以才那樣做。大家對我說的話我都看到了，說是我毀了那個團體（AOA）。沒錯，如果忍了10年，那就再多忍一點就好了，不然我也該回擊、罵回去、甚至動手。因為不想再覺得委屈，我鼓起勇氣指控了，但結果卻是把自己的人生給毀了。」

接著她說：「謝謝所有曾疼愛我、愛我、把我當人看待的人們，真的非常感謝。也再次向大家道歉。」這段話讓看到的人更加擔心她的狀況。

沒想到約2小時後，權珉娥再度發文說：「視線開始變得模糊，之後就什麼都不記得了。也就是說，我失去意識了。如果再晚一點發現，今天我真的就能遵守約定了。突然聽到聲音，有人拚命搖我。」文字暗示她做出極端選擇。

不過韓媒報導，目前權珉娥所上傳的文章皆已刪除，但關注此事的網友們仍持續投以憂心的目光。

權珉娥於2012年以女團 AOA 出道，並出演過電視劇《推理的女王》、《摩登農夫》等作品，2019年退出團體，之後，曾公開表示遭到隊長智珉的霸凌，相關發言使她的後續活動深受影響。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

