娛樂 最新消息

郭書瑤單身7年不忍了 脫口自嘲「奶大還是乏人問津」

阿KEN（左起）、孫可芳、郭書瑤、鍾瑶、詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》有精彩演出。（彼此影業提供）阿KEN（左起）、孫可芳、郭書瑤、鍾瑶、詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》有精彩演出。（彼此影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤單身7年，近來在影集《何百芮的地獄戀曲》哀怨吐露：「我奶大，還不是一樣乏人問津。」直白的對話引起討論，不過這句經典台詞其實是她現場即興發揮。

郭書瑤（左）與孫可芳（右）在《何百芮的地獄戀曲》有精彩對手戲。（彼此影業提供）郭書瑤（左）與孫可芳（右）在《何百芮的地獄戀曲》有精彩對手戲。（彼此影業提供）

孫可芳在劇中飾演郭書瑤的閨密、肉食女「克拉拉」，某場戲中不小心跌倒壓在郭書瑤身上，讓郭書瑤無奈高喊：「起來啦！你這個大屁股。」孫可芳立刻回嘴：「我屁股再大也沒有妳奶大啦！」郭書瑤只能無奈自嘲：「我奶大，還不是一樣乏人問津。」一來一往的幽默橋段令人絕倒。事實上，這段台詞在拍攝期間就引起熱烈反應，原本劇本只安排孫可芳嗆一句「沒妳奶大」，沒想到郭書瑤立刻加碼即興發揮，反應之快讓人印象深刻，也為劇情推展大大加分。

郭書瑤（左）在《何百芮的地獄戀曲》與同樣嘴賤的甜點店店長姚淳耀（右）展開一連串尋愛之旅。（彼此影業提供）郭書瑤（左）在《何百芮的地獄戀曲》與同樣嘴賤的甜點店店長姚淳耀（右）展開一連串尋愛之旅。（彼此影業提供）

孫可芳（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演肉食女「克拉拉」，與詹懷雲（右）譜姐弟戀。（彼此影業提供）孫可芳（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演肉食女「克拉拉」，與詹懷雲（右）譜姐弟戀。（彼此影業提供）

提到第一集的「黃金七分鐘」相親大會，郭書瑤坦言拍攝過程相當有趣。現今單身的她雖然沒有相親經驗，但《何百芮》系列的「辣鍋小夥伴們」都相當熱心幫她介紹對象。阿Ken會在拍片空檔讓她和熟識的男演員朋友連線，鍾瑶則會在信義區幫瑤瑤物色180公分的帥哥，並與對方交換IG後再介紹給她，就連《何百芮》的製作人也特地組局牽線。只是郭書瑤仍忍不住苦笑：「從拍攝第一季《何百芮的地獄毒白》開始，到現在《何百芮的地獄戀曲》都開播了，還是尚未成功。」

孫可芳（前排左起）、鐘瑤、郭書瑤、阿Ken（後）在《何百芮的地獄戀曲》有精彩演出。（彼此影業提供）孫可芳（前排左起）、鐘瑤、郭書瑤、阿Ken（後）在《何百芮的地獄戀曲》有精彩演出。（彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》1月4日起，每週日晚間9點於八大戲劇台首播，10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix上架。

