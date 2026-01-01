蔡依林大巨蛋燒9億開唱 許常德點成功關鍵「非錢的問題」

Jolin大巨蛋化身「人間樂園」主宰。（凌時差提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林首度進軍台北大巨蛋，一連三天以全新「PLEASURE」世界巡迴演唱會震撼樂壇。從霸氣巡場的9公尺高「慶典公牛」，到 Jolin 腳踏30公尺長的「慾望巨蟒」繞場，以及繽紛的「彩翼飛馬」與「貪婪金豬」，製作費飆破台幣9億元，讓全場陷入一場百無禁忌的「愉悅宇宙」。

資深音樂人許常德精闢指出，這場演出最令人動容的是蔡依林終於相信自己，並深刻體悟到背後有一群共生死的團隊。他認為蔡依林在台上分享這份領悟，代表她已能從容面對各種高難度的冒險與執行挑戰。

許常德聽完蔡依林演唱會後，打從心底佩服。（翻攝自臉書）

在許常德眼中，蔡依林的執行力近乎神技，不論是精準的動作維持，還是對作品完整度的堅持，都讓那些巨大的動物道具不只是空殼，而是能發射出靈魂的光芒。特別是當 蔡依林演唱新歌時，全場並未因陌生而冷場，反而陷入一種「沸騰的專注」，那是歌迷對她指引的全然信任。許常德最後直言，蔡依林永遠站在警戒線上守護榮耀，這種將錢花在刀口上、轉化為極致美學的功力，讓人打從心底佩服。

