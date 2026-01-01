全台最安靜跨年！千人大安森林公園陪楊貴媚哭迎2026

國家影視聽中心再次於大安森林公園跨年，帶來《愛情萬歲》4K數位修復版，聚集千名影迷共襄盛舉。（國家影視聽中心提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕延續去年「邊哭、邊跨年」爆紅盛況，今年國家影視聽中心再度把「大安森林公園」變成全世界最感性的跨年現場！邀來導演蔡明亮、影帝后李康生、楊貴媚齊聚草地，播放《愛情萬歲》4K 數位修復版，和近千名觀眾倒數，迎接2026 年。

安森跨年活動成為台灣獨有的文化風景，即使昨晚細雨不斷，現場仍擠滿穿著雨衣、撐著傘的影迷；當電影經典結局、楊貴媚長達7分鐘的哭戲在戶外大銀幕重現，草地瞬間安靜到只剩雨聲與啜泣聲。

跨年倒數前，蔡明亮感性分享，《愛情萬歲》最後畫面中出現的一位老人其實是李康生的父親，「他已經不在了，但我每一年都希望能再看到他一次。」一句話讓全場紅了眼眶。

蔡明亮導演說：「這一天已經變成我生命中重要的日子！不敢排別的行程。」（國家影視聽中心提供）

李康生則笑中帶愁地說，重看電影的心情就像當晚的天氣，「淡淡的哀傷，但看到大家又覺得很溫暖，希望以後每一年都能陪你們這樣跨年。」

楊貴媚也動情表示，今年再看一遍電影，發現許多過去沒注意到的細節，「真的好清楚，好感動」，她還自嘲看到自己與李康生滿臉青春膠原蛋白的模樣，笑說：「都不見了啦！」逗樂全場。

當倒數聲響起，眾人一起大聲喊出「新年快樂」，為這場只屬於台北的電影跨年，畫下溫柔又震撼的句點。

