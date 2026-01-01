台北跨年主持挨轟 DJ 圓圓道歉認了「沒等小龍女說話」

小龍女金娜妍跨年遭「漏掉」，主持人圓圓清晨火速道歉。（翻攝自IG、YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年「台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕，不料主持環節卻發生插曲。主持人DJ圓圓與夏和熙在與味全龍啦啦隊「小龍女」進行互動時，意外打斷自我介紹流程，導致韓籍成員金娜妍與成員蘿拉沒機會開口。圓圓在今（1）日清晨火速發文向隊員與粉絲致歉。

晚會當時，圓圓與夏和熙分別站在隊伍兩端引導成員自我介紹。原本前幾位成員皆順利完成，隨後麥克風傳至夏和熙一側，在賴可與另一名成員發言結束、正準備將麥克風遞給金娜妍時，圓圓疑似未察覺流程尚未結束，直接開口打斷並進入下一環節，造成後續兩位成員尷尬「消音」。

請繼續往下閱讀...

圓圓自責「視角誤導」害小龍女金娜妍沒開口。（翻攝自IG）

金娜妍在現場雖好奇探頭看向圓圓方向，蘿拉也一度伸手示意隊友還沒介紹，但見主持人沒反應，兩人都展現高專業度，全程保持禮貌微笑化解尷尬。然而，這段畫面仍讓死忠球迷感到氣憤，認為對成員有失尊重。

對此，DJ圓圓一早緊急透過社群平台解釋，她大讚小龍女今年的表演非常精彩，「但因為視角及距離因素，誤以為全體女孩自我介紹完畢就cue下一個環節」。她表示：「本人在此和未完成介紹的小龍女致上十二萬分的歉意，對不起，一定會大力宣傳你們的新作品的，也謝謝球迷朋友的指正。」盼能平息粉絲怒火。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法