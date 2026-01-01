自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台北跨年主持挨轟 DJ 圓圓道歉認了「沒等小龍女說話」

小龍女金娜妍跨年遭「漏掉」，主持人圓圓清晨火速道歉。（翻攝自IG、YouTube）小龍女金娜妍跨年遭「漏掉」，主持人圓圓清晨火速道歉。（翻攝自IG、YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年「台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕，不料主持環節卻發生插曲。主持人DJ圓圓與夏和熙在與味全龍啦啦隊「小龍女」進行互動時，意外打斷自我介紹流程，導致韓籍成員金娜妍與成員蘿拉沒機會開口。圓圓在今（1）日清晨火速發文向隊員與粉絲致歉。

晚會當時，圓圓與夏和熙分別站在隊伍兩端引導成員自我介紹。原本前幾位成員皆順利完成，隨後麥克風傳至夏和熙一側，在賴可與另一名成員發言結束、正準備將麥克風遞給金娜妍時，圓圓疑似未察覺流程尚未結束，直接開口打斷並進入下一環節，造成後續兩位成員尷尬「消音」。

圓圓自責「視角誤導」害小龍女金娜妍沒開口。（翻攝自IG）圓圓自責「視角誤導」害小龍女金娜妍沒開口。（翻攝自IG）

金娜妍在現場雖好奇探頭看向圓圓方向，蘿拉也一度伸手示意隊友還沒介紹，但見主持人沒反應，兩人都展現高專業度，全程保持禮貌微笑化解尷尬。然而，這段畫面仍讓死忠球迷感到氣憤，認為對成員有失尊重。

對此，DJ圓圓一早緊急透過社群平台解釋，她大讚小龍女今年的表演非常精彩，「但因為視角及距離因素，誤以為全體女孩自我介紹完畢就cue下一個環節」。她表示：「本人在此和未完成介紹的小龍女致上十二萬分的歉意，對不起，一定會大力宣傳你們的新作品的，也謝謝球迷朋友的指正。」盼能平息粉絲怒火。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中