天后也瘋迷因？阿妹跨年嗨唱「HEYYEYAA」內行揭29年前神級翻唱秘辛

阿妹唱《What’s Up?》竟被認成迷因。（台東縣政府提供、翻攝自X）

〔記者傅茗渝／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹在家鄉台東獻上震撼全場的跨年演出，當阿妹飆唱經典曲目《What's Up?》並帶領全場大喊「HEYYEYAA」時，許多年輕世代網友第一時間在社群媒體驚呼：「阿妹竟然在唱太空超人迷因曲！」、「天后也懂HEYYEYAA？」隨即引來大批老粉現身，紛紛留言這才是真正的經典。

面對年輕網友的「迷因誤解」，大批資深樂迷紛紛跳出來「捍衛經典」，留言表示：「這才不是什麼迷因，這是阿妹1997年《妹力四射》專輯的神曲啊！」、「當年在 KTV 點這首歌是要拚肺活量的！」更有人科普，這首歌原唱是4 Non Blondes樂團，而阿妹當年的翻唱版更是許多台灣人心目中的西洋翻唱經典。

《What’s Up?》收錄在阿妹1997年的《妹力四射》專輯中。（翻攝自X）

昨晚的台東跨年現場驚喜連連，阿妹除了與A-Lin、戴愛玲等實力派天后同場拚歌外，更驚喜合唱了《連名帶姓》，讓現場聽眾直呼「耳朵懷孕」。此外，阿妹昨無預警推出新歌，以阿妹名義推出的《我的存在就是愛你》以及阿密特風格的《你的存在就是愛我》，在現場震撼首唱。晚會也結合了SAYA、桑布伊等在地部落歌手的熱力接演，最後在8,000發、長達8分鐘的高空煙火秀中，帶領全場度過難忘跨年夜。

