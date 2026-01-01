自由電子報
娛樂 最新消息

「烏龍派出所」配樂也能當煙火樂曲？ 雲林縣府：「有挑過」

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣昨（31）日在縣立田徑場舉辦跨年晚會，此次活動亮點除了有韓團獨家跨年開唱外，煙火秀第一首背景音樂竟然是用「烏龍派出所」配樂，吸引不少民眾、網友討論，更有人笑封「最強跨年煙火」。對此籌辦的副縣長陳璧君透露表示，「音樂有挑過」甚至後面突然停頓數秒鐘不放煙火也是故意安排橋段，希望用輕鬆愉快的氛圍，帶給民眾迎接新年。

雲林跨年煙火樂曲第一個用烏龍派出所配樂，掀起民眾熱烈討論。（記者李文德攝）雲林跨年煙火樂曲第一個用烏龍派出所配樂，掀起民眾熱烈討論。（記者李文德攝）

此次跨年晚會共邀請11組藝人卡司輪番獻唱，甚至人氣韓國男團HIGHLIGHT全員到齊，將獨家跨年場獻給雲林，甚至成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲4人紛紛表示「想要到雲林辦演唱會」，更是嗨翻現場。

此次亮點還有長達6分30秒的7000發半環場弧形煙火，隨著HIGHLIGHT、歌手舞思愛一起與民眾倒數，第一首煙火背景音樂「コミカルに追いかけっこ」（網路譯：滑稽追逐戰），不少人聽到哄堂大笑。甚至更在網路掀起討論。

不少網友將有趣畫面傳上網，有人笑說「為何是烏龍派出所啦！」、「笑到岔氣」、「這首不是出事才會放，哪裡爆炸了」、「兩津，你這個大笨蛋！」，還有網友封為「最強跨年煙火秀」。

「有討論過的！」陳璧君透露，為讓煙火襯托出田徑場有事，當時施放煙火廠商在選擇配樂時，就將這首背景音樂挑出試聽時，原本有疑惑「感覺不像跨年」，與廠商開始討論，不過聽到後面竟和後續播放K-POP的氛圍相互輝映，因此下定決心「玩點不一樣的」，一起讓跨年氛圍更開心、歡樂，大家開開心心歡樂就好。

陳璧君更說，此次煙火秀含音樂版權大約百萬元，就連烏龍派出所配樂結束後，現場突然安靜快10秒鐘，不放煙火也是故意安排橋段，就如同呼應該首音樂主要用在「阿兩又闖大禍、出事了」，讓民眾有種「煙火出包了」的錯覺，增加趣味性。

