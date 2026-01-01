自由電子報
娛樂 最新消息

生3女根本沒結婚！ 唐朝豪放女夏文汐驚抖內幕

生3女根本沒結婚！ 唐朝豪放女夏文汐驚抖內幕夏文汐去年11月21日剛滿60歲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕80年代性感女神夏文汐剛出道因拍攝電影《烈火青春》爆紅，更以該片入圍第2屆香港電影金像獎最佳新演員，之後又演《唐朝豪放女》、《花街時代》、《女子監獄》等電影，因大膽演出被稱「80年代豪放女」、「香港第一代烈女」。

不過正當事業發展如日中天，夏文汐與富商黃冠博交往2個月後閃電結婚，婚後育有3個女兒並淡出幕前移居美國，從此淡出演藝圈。

不過2008年爆出夏文汐和黃冠博婚姻亮紅燈，2010年她返港復出拍戲，當時她稱老公支持她復出，又說2人一個月見一到兩次面，表示已是老夫老妻關係；近年夏文汐屢傳婚姻亮紅燈，但她從未正面回應，直到日前自爆當年根本沒結婚，與「丈夫」早已分開，坦言自己是不及格母親。

1982年出品電影《烈火青春》由張國榮、葉童、夏文汐（左）及湯鎮業（右）主演，當時是香港電影新浪潮代表作品之一。（香港星島日報）1982年出品電影《烈火青春》由張國榮、葉童、夏文汐（左）及湯鎮業（右）主演，當時是香港電影新浪潮代表作品之一。（香港星島日報）

近日夏文汐接受好友、香港資深媒體人汪曼玲YouTube頻道訪問，罕談3個女兒兼婚姻生活，自曝沒有結過婚：「我是未婚生3個女兒，根本無所謂，其實結婚都是一種儀式，大家在一起開心就可以。」坦言和「老公」曾相處過一段時間，但環境和事情都會變。

訪問中，夏文汐稱和「老公」分開後，主要由她照顧女兒，但對方仍會幫忙照顧。現在大女兒已經30歲，認了自己是個不合格媽媽，「但女兒們沒怪我，她們都很了解我，成天笑我好像青少年。」

 

