昔遭手足誣陷月付15萬貸款 曹西平心寒立遺囑

曹西平（右）與乾兒子Jeremy沒有血緣關係，卻如同家人般親密。（翻攝自臉書）曹西平（右）與乾兒子Jeremy沒有血緣關係，卻如同家人般親密。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平上個月29日驟逝，享壽66歲，他上有3兄長、1位弟弟，過去因獨自扶養父親，心寒其他兄弟棄養老父不願承擔家中貸款，曾氣喊遺產不讓手足介入，要留給平時照顧他的乾兒子Jeremy。

過去曹西平曾上節目《震震有詞》透露因父母過世後，遺產問題與兄弟鬧翻，還被誣賴侵佔父親5棟房產，對此，他氣憤表示父親名下財產早被銀行抵押，每棟房子都有負債，且兄弟們都不願幫忙負擔支出。

曹西平難過表示，那時他獨扛每月近15萬沉重貸款，連父親生病急診到辦理後事，都是他一個人獨自處理完成，更讓他切心的是，4兄弟更誣陷他「侵占產權」、「爭奪遺產」，兄弟情從此決裂堅定表示：「我的錢絕不讓姓曹的人碰。」更決定先立好遺囑，揚言將遺產都留給乾兒子。

由於曹西平未婚無子，這幾年與親兄弟也不往來，雖透露已找律師立遺囑，然而恐因現行《民法》難以實行，時代力量黨主席王婉諭日前公開表態，支持廢除遺囑中「兄弟姊妹特留分」。

相關新聞：曹西平遺產全給乾兒子難如願 名嘴發聲「廢兄弟姐妹特留份」

