汪東城跨年兌現「13年前承諾」 牽手曾沛慈藏《終極2》虐心彩蛋

〔記者傅茗渝／台北報導〕2025年跨年最震撼的回憶殺，非「終極一班」莫屬！昨晚中國平台bilibili預錄的跨年盛典上，汪東城與曾沛慈無預警以「汪大東」與「雷婷」的經典造型合體亮相。兩人站在復刻的芭樂高中天台，在漫天落葉下合唱神曲《一個人想著一個人》，掀起全場回憶殺。

東城與曾沛慈以經典「東婷」造型現身。（翻攝自bilibili）

「東婷CP」起源於2012年的《終極一班2》，當年汪大東因時空震盪穿越到十年後，與統治終極一班的「King」雷婷擦出火花，卻因時空修復導致記憶喪失，留下未竟的告白。兩人雖在第三部確認戀情，卻又在續作中面臨跨時空分離與綁架危機。昨晚舞台背景特別放上「汪大東尋人啟事」，當汪東城以騎士致禮動作牽起曾沛慈的手，深情對視說出台詞時，為這段跨越13年的虐心遺憾劃下圓滿句點。

請繼續往下閱讀...

汪東城、曾沛慈跨年合體，天台名場面神還原。（翻攝自微博）

是兩人在演出前一個月就已在社群平台隔空喊話，汪東城引用劇中台詞：「如果我還有機會遇見你，我會讓你知道我的答案」；而曾沛慈則以雷婷視角回應：「汪大東，你還是沒有回答我。」這段時空對話，終於在昨晚的舞台上得到最終解答。曾沛慈在後台感性透露，雖然多年過去，但只要看到大東在場就很有安全感，兩人私下更重現劇中「爭老大」的逗趣互動，默契依舊。

等了13年！「東婷CP」跨年世紀合體。（翻攝自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法