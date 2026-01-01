自由電子報
娛樂 最新消息

回顧過去1年「不愛我的人」 型男主播鄧崴神表態

鄧崴有「型男主播」封號。（翻攝自鄧崴臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕揮別2025年，昨（31）日不少人透過社群回顧過去1年，有「型男主播」封號的三立新聞台主播鄧崴也不例外，對於過去1年不愛他的人，鄧崴神表態令人莞薾一笑。

鄧崴說，每1年他都在焦慮：「如果今年過得不比去年精彩，那怎麼辦？但2025年，開局前夕我就設定，我今年沒事絕對不要替自己找事情，我要放慢步調，能夠完全停下來，當個徹頭徹尾的廢物更好。」

接著鄧崴想起年初時聽星座巫婆唐綺陽老師預測，說今年獅子座會歷經一段「三觀崩壞重建」的過程，「有些我的摯友親身經歷了這一切，而可能就因為我選擇的是休息，所以我有時間、精力好好看清楚，看清楚誰是恩人、誰是過客、誰來者不善，以及誰落難了也不值得同情。」

回顧自己過去的一年，鄧崴表示：「不管好壞，它都要結束了；祈願2026，愛我的跟我愛的，都能持續安好、持續進步；不愛我的，祝你們早日康復。」

鄧崴臉書全文

每一年我都在焦慮，如果今年過得不比去年精彩，那怎麼辦？但2025年，開局前夕我就設定，我今年沒事絕對不要替自己找事情，我要放慢步調，能夠完全停下來，當個徹頭徹尾的廢物更好。
　但我接下來絕對不是要寫什麼，讓自己好好想想自己要什麼這種鬼話，我一直都很清楚我要什麼，只是得不得的到的問題；所以這個放慢腳步，我很單純地要讓「心」好好休息。
　這個設定，從今年的最後一天往回看，看起來是蠻好的；還記得年初的時候聽星座巫婆唐綺陽老師預測，說今年獅子座會歷經一段「三觀崩壞重建」的過程。有些我的摯友親身經歷了這一切，而可能就因為我選擇的是休息，所以我有時間、精力好好看清楚，看清楚「誰是恩人」、「誰是過客」、「誰來者不善」，以及「誰落難了也不值得同情」。
　黃國昌最近在一場校園演講說：「當你很好的時候，你身邊圍著一群人，是很自然的現象；當你落難的時候，離開的人反身過來踹兩腳的更多」；有太多的故事在這一年被我記了下來。2025年對我這頭獅子來說，的確重新建立了三觀，但我很好，因為我身邊的恩人真的很多。
　今年有好多的機會；從拍第二支個人Promo、回學校教大二的孩子、泰緬強震、專訪帛琉總統、大阪關西世博、第四度轉播國慶、亞洲技能競賽主持、金安獎主持，第一次主持自己東家的節目記者會、拍了只出現1秒的UberEats廣告，還接了AWNL、Garmin的業配，我從來沒有想過！感謝相信我的人，希望我的表現沒有讓你們失望。
　喔對了，還有我的王者榮耀打上王者50星了，爽啦。
　回顧自己過去的一年，不管好壞，它都要結束了；祈願2026，愛我的跟我愛的，都能持續安好、持續進步。
　不愛我的，祝你們早日康復。
　明年見了。

點圖放大body

