回顧過去1年「不愛我的人」 型男主播鄧崴神表態

〔記者林南谷／台北報導〕揮別2025年，昨（31）日不少人透過社群回顧過去1年，有「型男主播」封號的三立新聞台主播鄧崴也不例外，對於過去1年不愛他的人，鄧崴神表態令人莞薾一笑。

鄧崴說，每1年他都在焦慮：「如果今年過得不比去年精彩，那怎麼辦？但2025年，開局前夕我就設定，我今年沒事絕對不要替自己找事情，我要放慢步調，能夠完全停下來，當個徹頭徹尾的廢物更好。」

接著鄧崴想起年初時聽星座巫婆唐綺陽老師預測，說今年獅子座會歷經一段「三觀崩壞重建」的過程，「有些我的摯友親身經歷了這一切，而可能就因為我選擇的是休息，所以我有時間、精力好好看清楚，看清楚誰是恩人、誰是過客、誰來者不善，以及誰落難了也不值得同情。」

回顧自己過去的一年，鄧崴表示：「不管好壞，它都要結束了；祈願2026，愛我的跟我愛的，都能持續安好、持續進步；不愛我的，祝你們早日康復。」

