娛樂 最新消息

福原愛再婚又懷孕！小三扶正「談人生下一步」遺憾心聲全說了

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本前桌球國手福原愛近日公布再婚懷孕的消息，但網路上的祝福聲浪相對零星，更多的則是冷眼與批評。除了育兒規劃外，福原愛意外談到自己的人生下一步，坦言近來萌生重返校園的念頭，回顧當年為奧運放棄學業的選擇，如今成了她心中一直未完成的一段人生課題。

福原愛近日挺著大孕肚，宣布再婚的消息。（翻攝自《女性SEVEN》）福原愛近日挺著大孕肚，宣布再婚的消息。（翻攝自《女性SEVEN》）

福原愛向日媒《女性セブンプラス》透露人生規劃，憶起自己早在2007年便錄取日本名校早稻田大學，卻在隔年因全力備戰北京奧運而休學，最終更無奈選擇直接退學。福原愛坦言，當時一心投入競技，並未多想未來，但隨著人生階段轉變，這段中斷的求學經歷，也逐漸成為心中的遺憾。

談到現在的心境，福原愛表示短期內因育兒關係，恐怕還沒有餘裕立即重返校園，不過她已開始思考未來進修方向，並對「運動管理」相關領域產生高度興趣，她希望能把多年運動員經驗，轉化為更系統性的專業知識，為人生下半場累積新的能量。

福原愛也提到，經歷婚姻、家庭與輿論風波後，自己對人生選擇看得更加踏實，不再只為外界期待而活。無論是否真的重返校園，福原愛都希望能在不同身分中找到平衡，讓過去未完成的夢想，能以另一種方式延續。

