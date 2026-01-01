自由電子報
娛樂 最新消息

言承旭生日阿信送祝福 吳建豪新歌衝上即時榜冠軍

言承旭過生日，收到很多祝福。（翻攝自IG）言承旭過生日，收到很多祝福。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕言承旭曾在校園劇《麻辣鮮師》中被喊「暴龍」，這也成為粉絲對他的暱稱之一，今（1日）是他49歲生日，在社群分享照片，並說：「暴龍長大後，就成了抱抱龍。」阿信也來送上祝福。此外，吳建豪醞釀3年後推出全新專輯《Dance Until We Die》，率先上線的《Ur The Reason》也迅速登上KKBOX新歌即時榜冠軍。

阿信和F4成員言承旭、吳建豪、周渝民因為聯合舉辦「恆星之城」演唱會，加深了情誼，日前阿信摔下台手流血，事後言承旭也買手套當禮物送給阿信，今天言承旭生日，阿信送上祝福：「Jerry, happy Birthday ! 祝你無憂無慮，一直都可以開心簡單，永遠都是那個純粹、明亮的大男孩！」

吳建豪新歌衝上即時榜冠軍。（相信音樂提供）吳建豪新歌衝上即時榜冠軍。（相信音樂提供）

吳建豪之前在「恆星之城」演唱會，帶來6首全新創作歌曲，阿信也誇讚他寫的歌好聽，其中一首《傑作》，演出時他抱著吉他大幅度扭動腰臀的舞蹈動作，引爆全場尖叫聲浪。除了推出新專輯，吳建豪等聯合舉辦的』恆星之城」巡演，繼上海之後，1月9日、10日、11日將在成都演出。

