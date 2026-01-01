自由電子報
娛樂 最新消息

等了25年終於回來！《尋秦記》原班人馬全員到齊

〔記者鍾志均／綜合報導〕被譽為「華語穿越天花板」的《尋秦記》暌違25年，正式推出電影版，不只原班人馬全數回歸，還直接被港媒形容為「開年救市王牌」。

《尋秦記》香港首映星光熠熠。（華映提供）《尋秦記》香港首映星光熠熠。（華映提供）

《尋秦記》由古天樂、鄧維弼共同監製，找回當年電視劇黃金陣容古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名同框演出，被粉絲直呼「根本不可能的任務」。電影尚未上映，話題已經炸裂。

日前全體卡司齊聚香港維多利亞港舉行首映，星光強度直接拉到滿格。古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名、苗僑偉等人登場，連動作指導洪金寶都罕見帶著兩個兒子現身，場面宛如港片黃金年代重現。

洪金寶笑說，這是父子首次同片合作，「很有紀念性」，還不忘幽默補一句：「如果我們四個都談情說愛，應該沒人想看吧！」

《尋秦記》聚集原班人馬再合作。（華映提供）《尋秦記》聚集原班人馬再合作。（華映提供）

《尋秦記》在香港上映規模堪稱誇張，首日排片高達1460場，幾乎每15分鐘就能看到一場，被宣萱笑虧「比公車時刻表還密集」。

不只香港，大陸與馬來西亞預售成績也全面開紅盤，預售金額突破千萬人民幣，台灣粉絲更是狂敲碗，期待演員來台宣傳。

古天樂在首映會上感性提到，這部作品能走到今天，離不開原著作家 黃易 的創作靈魂，以及已故演員廖啟智的關鍵演出，「沒有他們，就沒有今天的《尋秦記》。」《尋秦記》1月9日在台上映。

點圖放大body

