新年第一天開打！《勇敢無雙龍秀晶》女漢子硬拚財閥火力全開

徐俊英（上）與嚴賢璟冤家相遇吵不停。（東森提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇迷新年第一天就有大菜上桌！家庭浪漫復仇劇《勇敢無雙龍秀晶》開局就丟出「女漢子女主＋財閥恩怨＋四角修羅戀」的重磅組合，話題度拉滿。

該劇以「不靠王子、自己當巨商」為核心設定，描寫夢想翻身、一路硬拚的電視購物女王龍秀晶，如何在愛情、家族與權力夾殺中殺出血路。

主角嚴賢璟產後首度回歸小螢幕就挑戰高能角色，飾演外放直率、酒量驚人、講話不拐彎的女主角，完全顛覆以往日劇女主的柔弱模板。她笑說回到熟悉的拍攝環境，就像「回娘家拍戲」，整個人都放鬆不少，也讓角色多了真實的生命力。

男主角之一的徐俊英則化身「節儉到極限」的呂義州，與患有障礙的母親相依為命，看似吝嗇卻其實情感濃烈。他與龍秀晶一見面就吵，卻越吵越有感情，標準「嘴硬系男友」。

關鍵的是，他在劇中意外被揭開身世，竟然牽動財閥家族的權力版圖，也讓愛情瞬間變成選邊站的修羅場。徐俊英私下笑喊，希望能藉這部戲正式升格「MBC 親兒子」，野心毫不掩飾。

《勇敢無雙龍秀晶》林珠銀（左）視嚴賢璟為眼中釘，用盡手段要將她趕走。（東森提供）

負責攪局的，當然少不了反派靈魂人物。以「國民惡女」形象深植人心的林珠銀，這回飾演慾望滿載的崔惠拉，從小與龍秀晶結下扭曲孽緣，是推動復仇線的關鍵黑手。

她強調，這次不想演單純讓人討厭的壞女人，而是希望觀眾能在她身上看到現實中的貪婪與不安，讓人又恨又懂。

另一位關鍵角色由「醫師專業戶」權華夽跳脫白袍，轉型演出財閥三代周宇鎮。外表完美、氣場滿分，卻背負恐慌症秘密，長年戴著假面生活。

他與龍秀晶之間曖昧未明，也成為兄弟對立、情感決裂的導火線。權華夽細膩詮釋角色情緒層次，從深情眼神到崩潰瞬間，讓不少觀眾提前預約「心動又心痛」。《勇敢無雙龍秀晶》今（1）起，週一至週五晚間8點於東森戲劇台播出。

https://youtu.be/n6fUl5mx3Rs?si=CGkCQEKG2EiuncAx

