娛樂 最新消息

一月追番地獄來了！16部動畫大作齊發、續作回歸

〔記者鍾志均／綜合報導〕一月才剛開始，動漫圈先炸一波！「羚邦」丟出「16部動畫新作＋超強續作」清單，從王道熱血、暗黑復仇、偶像戀愛到異世界與賽車狂飆一次到位，粉絲直呼：「這根本是追番修羅場！」

《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》。（羚邦提供）《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》。（羚邦提供）

最受矚目的，毫無疑問是王牌續作全數回歸。《咒術迴戰 死滅迴游 前篇》中，世界在「澀谷事變」後徹底失序，沒有五條悟撐場的虎杖悠仁，被迫踏進殘酷生存遊戲；而特級術師乙骨優太以「死刑執行人」身分現身，師兄弟正面衝突，直接預約本季最炸對決。

《【我推的孩子】》第三季。（羚邦提供）《【我推的孩子】》第三季。（羚邦提供）

另一邊，話題性同樣爆表的《我推的孩子》第三季，正式把「復仇線」推向檯面，露比黑化、阿奎亞追兇，娛樂圈的光與暗全面失控，真相呼之欲出。

喜歡「反差系」的觀眾，絕對不能錯過 《公主殿下，「拷問」的時間到了 第二季》看似嚴刑逼供，實際卻是「用日常小確幸瓦解公主意志」的反套路神作；戀愛派則能在 《相反的你和我》 找到青春共鳴，把暗戀、社交焦慮與心跳瞬間全部攤開。

偶像元素也火力全開！《現在的是哪一個多聞！？》直接把「台上完美偶像 vs 私下陰沉宅男」玩到極致，追星與戀愛一次滿足；HYBE世界觀代表作《DARK MOON 月之神壇》則以吸血鬼與狼人對立為核心，把青春、宿命與禁忌情感推向史詩規模。

《判處勇者刑》讓罪犯被迫無限復活、無限上前線，和女神締結契約對抗魔王，殘酷卻燃到不行；《打工仔的拷問日常》、《死亡帳號》則把黑色幽默、網路文化與戰鬥元素混在一起，越怪越上癮。

《神八小妹不可怕》。（羚邦提供）《神八小妹不可怕》。（羚邦提供）

此外，從物理驅魔幼兒園 《神八小妹不可怕》、江戶消防武士史詩 《大江戶烈火殺手-鳳凰傳說》，到異世界告白喜劇 《身為魔族的我 想向勇者小隊的可愛女孩告白》，甚至還有西部賽博風格的 Trigun Stargaze 最終對決，網友打趣哀號：「這不是一月，是追番地獄。」

《正義使者-我的英雄學院之非法英雄》。（羚邦提供）《正義使者-我的英雄學院之非法英雄》。（羚邦提供）

點圖放大header
點圖放大body

