娛樂 最新消息

偶像劇男神是蔡依林演唱會幕後團隊！曝「台北大巨蛋待到凌晨走不了」秘辛

蔡依林騎上飛馬繞場，演唱會內容實在太強。（凌時差提供）蔡依林騎上飛馬繞場，演唱會內容實在太強。（凌時差提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕天后蔡依林相隔6年重返台北開唱，自30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造磅礴的「愉悅宇宙」，掀起粉絲朝聖熱潮。不只演唱會吸睛，演員邱昊奇因是蔡依林演唱會幕後工作人員，他分享演唱會影像製作分秒必爭，團隊忙到凌晨1點仍無法離開台北大巨蛋的影片也意外成為話題焦點。

邱昊奇分享後台畫面，他說演唱會最刺激的不是現場拍攝，而是後台交接。「短短5分鐘內，必須完成等同50分鐘的關鍵決策，包括故事節奏是否成立、聲音品質是否穩定，以及觀眾能否迅速抓到畫面重點。」他也強調像跨年等級的大型演唱會製作，專業不等於完美主義，而是「把需求對齊、把節點守住、把交付做到位」。

邱昊奇不止擔任蔡依林演唱會幕後團隊，也曾是王力宏演唱會的舞者。（資料照，記者潘少棠攝）邱昊奇不止擔任蔡依林演唱會幕後團隊，也曾是王力宏演唱會的舞者。（資料照，記者潘少棠攝）

邱昊奇近年積極在幕前與幕後之間轉換，前年報考台灣藝術大學電影系研究所，也被目擊現身機場，前往馬來西亞吉隆坡，擔任王力宏演唱會的工作人員。除了幕後表現受到矚目，邱昊奇近期也在影集《星空下的黑潮島嶼》中飾演軍官「黃幹事」。

