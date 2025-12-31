自由電子報
娛樂 音樂

台東跨年晚會全場等待天后阿妹準備「沙啞」 戴愛玲最想吃臭豆腐

戴愛玲（左起）、桑布伊、Saya合體演唱氣氛超嗨。（台東縣政府提供）戴愛玲（左起）、桑布伊、Saya合體演唱氣氛超嗨。（台東縣政府提供）

〔記者陳慧玲／台東報導〕今（31日）晚在台東國際地標海濱公園所舉辦的「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」，現場加上線上看直播人潮超過28萬人次，其中多位原住民歌手的表演都非常會帶動氣氛，其中張惠妹的親妹妹「Saya」張惠春預告等大家看到最後的壓軸一定會叫到「沙啞」，因為大家最期待的就是阿妹登場。

Saya帶來《愛最大》、《原來你一直都在》等歌曲，她笑說：「這樣特別的日子，唱完應該大家都會聚一下吧，來都來了⋯是不是。」另外戴愛玲演唱《空港》、《千年之戀》等歌，另外和桑布伊、Saya的部落金曲也讓她唱得很開心，她說：「我本身就是個老靈魂，只要我知道的經典老歌，我都很喜歡。」

葛西瓦連唱多首歌曲。（台東縣政府提供）葛西瓦連唱多首歌曲。（台東縣政府提供）

戴愛玲還談到來到台東最喜愛的事情：「來台東最想吃的就是臭豆腐、藍蜻蜓炸雞、海邊蔥油餅，想去台東天空之鏡，還有去妹姐跟Saya和A-Lin的部落走一走。」她和Saya與桑布伊合體演出組曲《火》、《拒絕再玩》、《你是我的花朵》等，氣氛超歡樂。

葛西瓦除了唱《我愛你沒有辦法》，另外也和玖壹壹同台合唱《嘎勒阿勒＋跟妳媽媽說》限定合作版本。

