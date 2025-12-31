王心凌與「5機器人」狂跳《愛你》 觀眾全嗨了

王心凌霸氣引爆跨年高潮。（天晴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「甜蜜天后」王心凌今年為了跨年晚會量身打造一段跨世代的組曲演出，一口氣串聯六首經典代表作《第一次愛的人》、《心電心》、《Honey》、《愛你》與《彩虹的微笑》，熟悉的旋律一響起，瞬間勾起無數觀眾的青春回憶，也讓全場跟著節奏齊聲合唱，氣氛熱烈沸騰。

此次舞台製作規模堪稱跨年等級中的頂規配置，王心凌攜手120位專業舞者同台演出，並首度結合5台大型機器人共同表演。機器人同步大跳《愛你》經典舞步的畫面，可愛又帥氣，整場表演透過精密的走位設計與視覺編排，打造出兼具未來感與娛樂性的震撼舞台。舞者與機械人律動完美融合，搭配層層推進的視覺特效，宛如一場大型流動式音樂劇，氣勢驚人。

在舞台表現上，王心凌以金色造型展現天后魅力，無論是甜美笑容、肢體動作或與舞群之間的互動節奏，都展現出她多年累積的舞台功力，在高強度的連續快歌演出中，讓觀眾感受到屬於王心凌的甜蜜能量。

值得一提的是，這段跨年演出不僅是懷舊金曲的回顧，更透過高規格製作與科技元素的導入，重新定義「甜蜜天后」的舞台樣貌。從青春偶像到成熟全能歌手，王心凌持續在華語流行舞台上發光發熱。

