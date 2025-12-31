自由電子報
娛樂 最新消息

徐若瑄睽違21年在台跨年！辣秀馬甲線嗨唱 唐綺陽瘦成閃電

唐綺陽、KID、Dora攜手主持「2026桃園ON AIR跨年晚會」。（TVBS提供）唐綺陽、KID、Dora攜手主持「2026桃園ON AIR跨年晚會」。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕唐綺陽、「KID」林柏昇、「Dora」謝雨芝攜手主持「2026桃園ON AIR跨年晚會」，徐若瑄睽違21年在台跨年，她帶來《不敗的戀人》、黑色餅乾〈Stamina〉快歌組曲，服裝上大秀馬甲線。

徐若瑄熱力開唱。（TVBS提供）徐若瑄熱力開唱。（TVBS提供）

徐若瑄帶來《狠狠愛》與黃宣驚喜合作，更帶來《愛笑的眼睛》、《敬女人》等歌曲，接著由蕭秉治、J.Sheon、陳勢安等歌手輪番演唱。

而主持人唐綺陽稍早受訪亮麗現身，她從81公斤瘦到69公斤，甩肉12公斤，瘦身有成，而談到2025年是多事之年，提到曹西平沒有病痛突然猝逝，唐綺陽說：「算是有福報，而且他個性始終如一。」

跨年資訊：

▶桃園｜桃園ON AIR跨年晚會

地點：樂天桃園棒球場（主場地）、亞洲矽谷IOT戶外廣場（副場地）

主持人：唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝

卡司：Apink、、陳勢安、宇宙人、徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、J.Sheon、派偉俊、HUR+、icyball冰球樂團

收看平台：

電視：TVBS歡樂台、公視無線台、MOD公共電視台、TVBSNEWS新聞網

網路：樂遊桃園Facebook、Catchplay+、中華電信HamiVideo

點圖放大header
點圖放大body

