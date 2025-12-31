自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小樂首登台中跨年！西裝外套遭扒「冰塊腹肌」現形

「小樂」吳思賢秀好身材。（三立提供）「小樂」吳思賢秀好身材。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台中水湳中央公園「2026台中最強跨年夜」由阿Ken、蔡尚樺主持，當晚有暌違5年在台跨年舞台表演的「金曲歌王」蕭敬騰和小樂吳思賢、告五人、動力火車、盧廣仲、「MIXER」麋先生、TRASH、怕胖團、SEVENTOEIGHT、babyMINT、陳泳希共16組表演嘉賓。

第一次來台中跨年的小樂，在6位舞者烘托下，一襲維多利亞荷葉袖的亮銀色西裝現身，載歌載舞《Let Go》，單穿外套的他胸膛若隱若現：「哈囉台中，你們好，非常謝謝台中的邀請，希望今天可以跟你們一起high一下，我本來以為今天台中會滿熱的，結果晚上還好。」

來到訪問時間，阿Ken要求小樂解開西裝外套的一顆鈕扣，要求他秀出冰塊腹肌和現場觀眾合照，小樂笑說：「可是我去拔罐，後面超黑的！」最後他大方打開「前面」，露出胸腹肌，被兩位主持人稱讚，「一波未平一波又起，波波相連到天邊。」

跨年資訊：

▶台中｜台中最強跨年夜

地點：水湳中央公園

主持人：阿KEN、蔡尚樺

卡司：蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH、吳思賢、怕胖團、PIZZALI、babyMINT、SEVENTOEIGHT、陳泳希、帕拉斯、無双樂團、瑪菲司、DJ Double K

收看平台：

電視：三立都會台、TBC台中資訊台、台視主頻、高點綜合台

網路：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、MyVideo

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中