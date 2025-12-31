小樂首登台中跨年！西裝外套遭扒「冰塊腹肌」現形

「小樂」吳思賢秀好身材。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台中水湳中央公園「2026台中最強跨年夜」由阿Ken、蔡尚樺主持，當晚有暌違5年在台跨年舞台表演的「金曲歌王」蕭敬騰和小樂吳思賢、告五人、動力火車、盧廣仲、「MIXER」麋先生、TRASH、怕胖團、SEVENTOEIGHT、babyMINT、陳泳希共16組表演嘉賓。

第一次來台中跨年的小樂，在6位舞者烘托下，一襲維多利亞荷葉袖的亮銀色西裝現身，載歌載舞《Let Go》，單穿外套的他胸膛若隱若現：「哈囉台中，你們好，非常謝謝台中的邀請，希望今天可以跟你們一起high一下，我本來以為今天台中會滿熱的，結果晚上還好。」

來到訪問時間，阿Ken要求小樂解開西裝外套的一顆鈕扣，要求他秀出冰塊腹肌和現場觀眾合照，小樂笑說：「可是我去拔罐，後面超黑的！」最後他大方打開「前面」，露出胸腹肌，被兩位主持人稱讚，「一波未平一波又起，波波相連到天邊。」

跨年資訊：

▶台中｜台中最強跨年夜

地點：水湳中央公園

主持人：阿KEN、蔡尚樺

卡司：蕭敬騰、動力火車、盧廣仲、告五人、麋先生、TRASH、吳思賢、怕胖團、PIZZALI、babyMINT、SEVENTOEIGHT、陳泳希、帕拉斯、無双樂團、瑪菲司、DJ Double K

收看平台：

電視：三立都會台、TBC台中資訊台、台視主頻、高點綜合台

網路：三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、MyVideo

