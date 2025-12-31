自由電子報
娛樂 最新消息

陳漢典高雄跨年放閃Lulu 化身「誇誇大隊」甜喊老婆

阿本（左起）、陳漢典、「木木」林葦妮主持高雄跨年。（年代提供）阿本（左起）、陳漢典、「木木」林葦妮主持高雄跨年。（年代提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「2026雄嗨趴」今晚於高雄夢時代時代大道盛大登場，高雄市政府集結多組人氣歌手輪番嗨唱，氣氛熱烈。主持人由陳漢典、「木木」林葦妮與阿本組成全新陣容，三人身穿粉紫色套裝一登場便掀起滿場尖叫。

Lulu擔任開場。（年代提供）Lulu擔任開場。（年代提供）

陳漢典介紹首位重量級卡司「Lulu」黃路梓茵，陳漢典瞬間化身「誇誇大隊」，介紹詞火力全開，誇讚老婆集齊美貌與智慧於一身，許多人會稱其為主持女神，但她今晚將以歌手身分登台，且必須強調她在每個領域都是女神，只要上就是100分，尚未開唱就先狂撒閃光彈，為跨年晚會揭開熱鬧序幕。

今晚高雄跨年超強卡司由全能女王Lulu打頭陣，重拾歌手身分的她穿著開衩小可愛露出小蠻腰，搭配DJ、豪華舞群陣容炒熱現場氣氛，以《使勁搖》、《觸電》電音組曲讓氣氛嗨到最高點，洗腦歌詞「愛的魔力轉圈圈」響遍夢時代，讓全場一起「電」起來。

《愛人醉落去+愛情有你》台語組曲更是掀起回憶殺大合唱，在下的陳漢典也沉醉其中，隨歌熱舞狂比愛心表白，絲毫不受愛妻與男舞者親密共舞影響。Lulu分享自己人生第一次主持跨年就是在高雄，這次以歌手身分回歸讓她感觸萬分，而談及老公陳漢典時害羞表示，「下有喜歡的人在」，也不忘替老公做人情：「如果有主持不好的地方請多多包涵。」夫妻倆下隔空對話的甜蜜互動讓網友直呼：「又重新相信愛情！」演出結束後，心繫老婆的陳漢典立刻貼心上前，邊喊著「老婆」邊牽著Lulu一同走向觀眾區進行互動，兩人甜蜜同臺幸福藏不住，儘管天色已暗，新婚夫妻依然成為全最閃亮的焦點組合。

芒果醬與民眾熱情互動。（年代提供）芒果醬與民眾熱情互動。（年代提供）

團體「Mango Jump」芒果醬首次登上高雄跨年的他們帶來招牌神曲《九彎十八拐》帶領大家回憶酸甜的愛情滋味，第二首《月亮》期許大家遇到一切不開心的事情都能迎刃而解、煙消雲散。也獻唱喜氣夯曲《我不想工作 aka 我會中樂透》為2026迎來好彩頭，全場跟著節奏揮手，場面壯觀。最終祭出《我喜歡你》，希望2026所有觀眾都能夠開開心心、健康平安！一連幾首膾炙人口的夯曲讓下粉絲聽得如癡如醉，主唱佐治時不時走向小舞與粉絲致意，途中不忘與粉絲一來一往默契接唱；爆發力女聲陳忻玥此次登上高雄跨年舞台，她身穿紫色長裙搭配黑色外套華麗現身，一開口便展現極具穿透力的嗓音，接連演唱《炙愛》、《愛在等待》，將現場情緒層層推高。

陳忻玥身穿紫色長裙搭配黑色外套華麗現身。（年代提供）陳忻玥身穿紫色長裙搭配黑色外套華麗現身。（年代提供）

跨年資訊：

▶高雄｜2026雄嗨趴

地點：夢時代購物中心

主持人：陳漢典、阿本、「木木」林葦妮

卡司：權恩妃、告五人、八三夭、滅火器、芒果醬、鳳小岳&壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、Ponay、鼓鼓 呂思緯、源少年 、陳忻玥 、洪暐哲、安吉、Wing Stars、黃路梓茵

收看平台：

電視：華視、年代MUCH、壹綜合

網路：中華電信MOD、HamiVideo、LINETODAY、LINEVOOM、壹電視NEXTTVYouTube、陳其邁／高雄市政府／高雄旅遊網／壹電視NEXTTVFacebook

點圖放大body

