自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

跨年不吃12顆葡萄！美秀集團「猛吃香蕉」原因曝光：愛台灣

美秀集團稍早帶來《我要你愛》、《電火王》等歌曲。（記者潘少棠攝）美秀集團稍早帶來《我要你愛》、《電火王》等歌曲。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025年迎來尾聲，「台北最High新年城2025跨年晚會」今（31）晚上7點在市政府前登場，今年由「Sandy」吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓攜手主持，稍早美秀集團熱血開唱，帶來多首曲目，其中鼓手在表演途中突然吃起香蕉，事後受訪回應揭原因大喊愛台灣。

美秀集團稍早帶來《我要你愛》、《電火王》等歌曲。（記者潘少棠攝）美秀集團稍早帶來《我要你愛》、《電火王》等歌曲。（記者潘少棠攝）

美秀集團稍早帶來《我要你愛》、《電火王》、《懲罰》、《偷偷愛》、《這幾年》、《捲菸》、《愛情的大壞蛋》等歌曲，其中鼓手鍾錡表演途中吃起香蕉，他則透露近年來流行在跨年的時候吃12顆葡萄，但美秀是一個叛逆的團體，所以想和大家吃不一樣的，「香蕉有水果之王的稱號，又是台灣盛產的水果，富含膳食纖維、碳水化合物和鉀、鎂，所以決定改吃香蕉，愛台灣！」他們也開心分享表演感想：「雨天蕉（澆）不熄大家的熱情」。

鼓手鍾錡表演到一半吃香蕉。（翻攝自YT）鼓手鍾錡表演到一半吃香蕉。（翻攝自YT）

跨年資訊：

▶台北｜台北最High新年城

時間：19:00~01:00

地點：台北市政府前市民廣場

主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓

卡司：美秀集團、李千娜、幻藍小熊、畢書盡、味全龍小龍女、韋禮安、蔡健雅、U:NUS、高爾宣、安心亞、KARA、周湯豪、玖壹壹

收看平台：

電視：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD

網路：LINE TODAY、LINE VOOM、台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube/Facebook

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中