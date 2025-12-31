跨年不吃12顆葡萄！美秀集團「猛吃香蕉」原因曝光：愛台灣

美秀集團稍早帶來《我要你愛》、《電火王》等歌曲。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025年迎來尾聲，「台北最High新年城2025跨年晚會」今（31）晚上7點在市政府前登場，今年由「Sandy」吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓攜手主持，稍早美秀集團熱血開唱，帶來多首曲目，其中鼓手在表演途中突然吃起香蕉，事後受訪回應揭原因大喊愛台灣。

美秀集團稍早帶來《我要你愛》、《電火王》等歌曲。（記者潘少棠攝）

美秀集團稍早帶來《我要你愛》、《電火王》、《懲罰》、《偷偷愛》、《這幾年》、《捲菸》、《愛情的大壞蛋》等歌曲，其中鼓手鍾錡表演途中吃起香蕉，他則透露，近年來流行在跨年的時候吃12顆葡萄，但美秀是一個叛逆的團體，所以想和大家吃不一樣的，「香蕉有水果之王的稱號，又是台灣盛產的水果，富含膳食纖維、碳水化合物和鉀、鎂，所以決定改吃香蕉，愛台灣！」他們也開心分享表演感想：「雨天蕉（澆）不熄大家的熱情」。

鼓手鍾錡表演到一半吃香蕉。（翻攝自YT）

跨年資訊：

▶台北｜台北最High新年城

時間：19:00~01:00

地點：台北市政府前市民廣場

主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓

卡司：美秀集團、李千娜、幻藍小熊、畢書盡、味全龍小龍女、韋禮安、蔡健雅、U:NUS、高爾宣、安心亞、KARA、周湯豪、玖壹壹

收看平台：

電視：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD

網路：LINE TODAY、LINE VOOM、台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube/Facebook

