（雷）提摩西夏勒梅不用替身！被桌球拍打屁股40下：要名留青史

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「甜茶」提摩西夏勒梅領銜的電影《橫衝直闖》入圍了金球獎音樂及喜劇類最佳影片、音樂及喜劇類最佳男主角與最佳劇本等3項提名，在台上映後也頗受好評。片中提摩西夏勒梅飾演的馬提莫瑟，屁股遭到桌球拍打，戲外他堅持不要用替身，想讓自己的屁股名留青史。

提摩西夏勒梅在片中飾演的馬提莫瑟，為了參加世界桌球錦標賽，不惜露出光屁股讓凱文奧利里飾演的鋼筆企業家洛克威爾拿桌球拍暴打，相當恥辱。《綜藝報》報導，凱文奧利里受訪時透露，現場其實有準備替身，提摩西夏勒梅大可以不用拍，「他說他要親自上陣，不想讓別人的屁股名留青史。」

原本凱文奧利里使用的是假的桌球拍，不過才打一下立刻就壞了，結果最後還是用真桌球拍打提摩西夏勒梅的屁股。這場戲還拍了好幾個小時，導演賈許沙夫戴拍了40個take，一路拍到凌晨4點，凱文奧利里表示：「賈許說你要用力一點，所以我真的狠狠打了他。」

提摩西夏勒梅為了飾演桌球高手，自2018年接到邀約之後，就開始斷斷續續練習桌球，練習了6、7年左右。他在拍攝《沙丘》時把乒乓球桌搬到沙漠，在《旺卡》現場也能聽到乒乓球的聲音，就連到坎城影展宣傳《法蘭西特派週報》，在一間位在懸崖邊的美麗Airbnb中繼續練桌球。不過甜茶甘之如飴，「我能過著這麼棒的人生，參與那些對我來說真正重要、貼近內心的作品。很多演員連有沒有工作機會都不一定，更別說是投入自己真正有熱情的作品了。人生中還有比『得學會彈吉他、把桌球練到高水準』更糟糕的事呢。」

