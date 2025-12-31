自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

有洋蔥！張惠妹、阿密特同步出新歌藏溫暖原因 天后透露恐懼

張惠妹推出新歌藏溫暖原因。（聲動娛樂提供）張惠妹推出新歌藏溫暖原因。（聲動娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台東報導〕天后「阿妹」張惠妹今（31日）晚領軍金曲歌后A-Lin、本土天團玖壹壹等歌手在台東跨年晚會上接力演出，而在晚會登場之前，阿妹和分身「阿密特」無預警先推出兩首新歌，讓粉絲超級驚喜，而其實這兩首歌的誕生，背後藏洋蔥，和她高齡90歲的媽媽身體健康有關。

之前阿妹忙於巡演，直到最近張媽媽突發性失憶，雖總是一如既往笑笑看著大家，卻忘記了家人的名字，讓阿妹百感交集。看到年邁90歲的媽媽隨著年紀出現狀況，阿妹坦言：「媽媽年紀大了，與其說難過、百感交集，不如說是害怕失去的恐懼。」

阿妹今推出新歌《我的存在就是愛你》，阿密特也想唱好歌，因此推出另一首《你的存在就是愛我》，兩首歌同旋律、不同歌名、不同唱腔，卻又彼此呼應。阿妹也分享：「就像大家常說的，我的歌一開始聽淡淡的，但後座力很強，時間拉得越長，就會跑出更多細節、更多強烈的感受。」

談到歌詞中「我為了你而活」這一句，阿妹表示，那是一種既強烈又深刻的感受，希望大家能去感受愛、相信愛，不管是誰為了誰而活，都是一股非常強大的力量。至於阿妹版本和阿密特版本的差別，阿妹說：「阿妹是溫柔的，阿密特則是堅定的語氣。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中