有洋蔥！張惠妹、阿密特同步出新歌藏溫暖原因 天后透露恐懼

張惠妹推出新歌藏溫暖原因。（聲動娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台東報導〕天后「阿妹」張惠妹今（31日）晚領軍金曲歌后A-Lin、本土天團玖壹壹等歌手在台東跨年晚會上接力演出，而在晚會登場之前，阿妹和分身「阿密特」無預警先推出兩首新歌，讓粉絲超級驚喜，而其實這兩首歌的誕生，背後藏洋蔥，和她高齡90歲的媽媽身體健康有關。

之前阿妹忙於巡演，直到最近張媽媽突發性失憶，雖總是一如既往笑笑看著大家，卻忘記了家人的名字，讓阿妹百感交集。看到年邁90歲的媽媽隨著年紀出現狀況，阿妹坦言：「媽媽年紀大了，與其說難過、百感交集，不如說是害怕失去的恐懼。」

阿妹今推出新歌《我的存在就是愛你》，阿密特也想唱好歌，因此推出另一首《你的存在就是愛我》，兩首歌同旋律、不同歌名、不同唱腔，卻又彼此呼應。阿妹也分享：「就像大家常說的，我的歌一開始聽淡淡的，但後座力很強，時間拉得越長，就會跑出更多細節、更多強烈的感受。」

談到歌詞中「我為了你而活」這一句，阿妹表示，那是一種既強烈又深刻的感受，希望大家能去感受愛、相信愛，不管是誰為了誰而活，都是一股非常強大的力量。至於阿妹版本和阿密特版本的差別，阿妹說：「阿妹是溫柔的，阿密特則是堅定的語氣。」

