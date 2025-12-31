鄭家純2025最後一天公布成績單 明年願望「當媽媽」

鄭家純自豪自己達到2025年的願望，成功停止服用助眠藥物。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人鄭家純今（31）在社群平台發文，表示今2025年對她來說，在各方面都是無比豐盛的一年，她表示今年做到「成功停掉助眠藥物」，而今年的努力就是為了明年鋪墊，因為鄭家純明年打算「當媽媽」。

鄭家純透露自己2026年的計劃就是積極備孕，準備當媽媽。（翻攝自臉書）

鄭家純說自己從青春期就有睡眠障礙，年幼時她總對大人的世界有許多疑問，例如自己為何不能跟媽媽住在一起？成年離家之後，她曾經有1、2年時間可自行入睡，然而進入演藝圈闖盪後，失眠問題再起，後經過半年諮商與藥物治療後康復。近幾年她又開始嚴重失眠，長途飛機上若沒有助眠藥物輔助，根本一刻都睡不著。3年前鄭家純嫁做人妻，由於不適應日本生活、憂鬱症復發，曾短暫度過黑暗期，隨著這幾年在朋友、家人的幫助下，她身心靈都逾發強壯，今年她花了很大的心力逐步減藥，直至後來到不丹突然之間就自然入睡，而且睡得非常好，連她自己也嚇一跳。

目前鄭家純已經有將近5個月都不需要藥物輔助就能睡著，這讓她開始規劃2026年的「做人大計」，除了打算升格當媽媽之外，鄭家純也希望每個人都能在2026年實現自己的願望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法