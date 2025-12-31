自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鄭家純2025最後一天公布成績單 明年願望「當媽媽」

鄭家純自豪自己達到2025年的願望，成功停止服用助眠藥物。（翻攝自臉書）鄭家純自豪自己達到2025年的願望，成功停止服用助眠藥物。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人鄭家純今（31）在社群平台發文，表示今2025年對她來說，在各方面都是無比豐盛的一年，她表示今年做到「成功停掉助眠藥物」，而今年的努力就是為了明年鋪墊，因為鄭家純明年打算「當媽媽」。
鄭家純透露自己2026年的計劃就是積極備孕，準備當媽媽。（翻攝自臉書）鄭家純透露自己2026年的計劃就是積極備孕，準備當媽媽。（翻攝自臉書）

鄭家純說自己從青春期就有睡眠障礙，年幼時她總對大人的世界有許多疑問，例如自己為何不能跟媽媽住在一起？成年離家之後，她曾經有1、2年時間可自行入睡，然而進入演藝圈闖盪後，失眠問題再起，後經過半年諮商與藥物治療後康復。近幾年她又開始嚴重失眠，長途飛機上若沒有助眠藥物輔助，根本一刻都睡不著。3年前鄭家純嫁做人妻，由於不適應日本生活、憂鬱症復發，曾短暫度過黑暗期，隨著這幾年在朋友、家人的幫助下，她身心靈都逾發強壯，今年她花了很大的心力逐步減藥，直至後來到不丹突然之間就自然入睡，而且睡得非常好，連她自己也嚇一跳。

目前鄭家純已經有將近5個月都不需要藥物輔助就能睡著，這讓她開始規劃2026年的「做人大計」，除了打算升格當媽媽之外，鄭家純也希望每個人都能在2026年實現自己的願望。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中