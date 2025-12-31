自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不是阿湯哥第一！CATCHPLAY+年度榜單曝光超意外

2025非電影類排行。（CATCHPLAY提供）2025非電影類排行。（CATCHPLAY提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕誰說串流排行榜只看「爆米花爽片」？「CATCHPLAY+」今（31）公布2025年度觀看排行榜，最會抓住觀眾的不只是刺激，而是「刺到心裡」的作品。

《我們與惡的距離II》奪下平台非電影類冠軍。（CATCHPLAY提供）《我們與惡的距離II》奪下平台非電影類冠軍。（CATCHPLAY提供）

非電影類冠軍毫無懸念，由話題旗艦台劇《我們與惡的距離II》強勢奪下；故事橫跨20年，持續追問善惡、責任與選擇，搭配演員群近乎「逼哭型」的演出，再次證明這不是一部只適合追劇的作品，而是一場全民社會討論。

2025電影類排行。（CATCHPLAY提供）2025電影類排行。（CATCHPLAY提供）

緊追在後的是柔伊莎達娜、妮可基嫚主演的高張力諜報影集《特種部隊：母獅》，火力與情緒雙線並進；第三名則由短影音形式突圍的台劇《都市懼集》拿下，用「沒有鬼，卻更恐怖」的心理壓迫感，成功讓觀眾越看越不安。

另外像是深刻描寫情感邊界的台劇《親密之海》，以及高質感諜報作品《CIA 倫敦辦公室》都成功圈粉。喜劇節目《炎上 BURN》、話題十足的《死了一個娛樂女記者之後》也都上榜。

黛咪摩兒《懼裂》拿下年度電影收視王。（CATCHPLAY提供）黛咪摩兒《懼裂》拿下年度電影收視王。（CATCHPLAY提供）

電影榜同樣精彩。年度電影收視王由黛咪摩兒主演的肉體恐怖話題作《懼裂》奪下，容貌焦慮與自我撕裂的命題，讓觀眾一邊不安一邊忍不住看完。第二名是阿湯哥動作系列最終章《不可能的任務：最終清算》，第三名則是恐龍迷必看《侏羅紀世界：重生》。

從排行榜不難看出，觀眾不再只追求刺激，而是更願意為「有感覺、有話題、有餘韻」的作品按下播放鍵。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中