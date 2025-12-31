不是阿湯哥第一！CATCHPLAY+年度榜單曝光超意外

2025非電影類排行。（CATCHPLAY提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕誰說串流排行榜只看「爆米花爽片」？「CATCHPLAY+」今（31）公布2025年度觀看排行榜，最會抓住觀眾的不只是刺激，而是「刺到心裡」的作品。

《我們與惡的距離II》奪下平台非電影類冠軍。（CATCHPLAY提供）

非電影類冠軍毫無懸念，由話題旗艦台劇《我們與惡的距離II》強勢奪下；故事橫跨20年，持續追問善惡、責任與選擇，搭配演員群近乎「逼哭型」的演出，再次證明這不是一部只適合追劇的作品，而是一場全民社會討論。

2025電影類排行。（CATCHPLAY提供）

緊追在後的是柔伊莎達娜、妮可基嫚主演的高張力諜報影集《特種部隊：母獅》，火力與情緒雙線並進；第三名則由短影音形式突圍的台劇《都市懼集》拿下，用「沒有鬼，卻更恐怖」的心理壓迫感，成功讓觀眾越看越不安。

另外像是深刻描寫情感邊界的台劇《親密之海》，以及高質感諜報作品《CIA 倫敦辦公室》都成功圈粉。喜劇節目《炎上 BURN》、話題十足的《死了一個娛樂女記者之後》也都上榜。

黛咪摩兒《懼裂》拿下年度電影收視王。（CATCHPLAY提供）

電影榜同樣精彩。年度電影收視王由黛咪摩兒主演的肉體恐怖話題作《懼裂》奪下，容貌焦慮與自我撕裂的命題，讓觀眾一邊不安一邊忍不住看完。第二名是阿湯哥動作系列最終章《不可能的任務：最終清算》，第三名則是恐龍迷必看《侏羅紀世界：重生》。

從排行榜不難看出，觀眾不再只追求刺激，而是更願意為「有感覺、有話題、有餘韻」的作品按下播放鍵。

