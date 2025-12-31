林俊傑前緋聞女友發聲 連續6個嘔吐符號惹議

林俊傑（右2）帶著女友網紅七七（左）回家慶祝林媽媽70大壽。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕歌手「JJ」林俊傑日前帶小他20歲的網紅女友七七回家，慶祝林媽媽70大壽，此舉無異公開認愛，引起眾星友周杰倫、阿信獻上祝福。先前曾與林俊傑傳出緋聞的直播主「Mida聖媛」曾聖媛卻在社群平台連發6個噁心嘔吐的表情符號，還意有所指地說「看到覺得太不舒服了，真是受夠了劈腿仔官宣，為什麼受傷的人總是真誠的人啊？真希望報應直接來」，引起熱烈討論。

2018年林俊傑與當時27歲的Mida聖媛爆出緋聞。（翻攝自IG）

2018年林俊傑與當時27歲的Mida聖媛爆出緋聞，當時有人指林俊傑在「浪Live」直播平台送禮物，更教她打線上遊戲《DotA》、《絕地求生》。當時林俊傑經紀人否認戀情，更表示公司因直播拓展項目，和幾個平台互動頻繁，對於「送禮物」一事，經紀人也表示，是平台提供的免費帳號所包含的虛擬禮物，兩人僅是朋友而已。

林俊傑粉絲看到Mida聖媛發文，紛紛要她拿出證據，並痛斥她故弄玄虛。

Mida聖媛看到林俊傑官宣戀情，發文似乎意有所指。（翻攝自Threads）

