娛樂 最新消息

《恨女的逆襲》男性卡司全是狠人 夏靖庭「陰柔系角頭」成亮點

〔記者鍾志均／台北報導〕導演李宜珊首度執導劇情長片、同時榮獲金馬獎最佳動作設計的電影《恨女的逆襲》最新公開男性卡司陣容，一字排開全是狠角色，掀起影迷討論。

三金得主蔡振南、游安順撐起女主角生命中關鍵的父執輩力量，圍繞在拳擊擂台與家庭權力周邊的男性角色，更各自帶著「不照牌理出牌」的設定登場。

夏靖庭、黃冠智，以及首次登上大銀幕的新生代田翔元，三人以桌球、拳擊與家庭特權為切角，交織出一幅意外柔軟卻極具張力的男性群像。

夏靖庭在《恨女的逆襲》中用非常細緻的演技詮釋不同以往的角頭形象。（華映提供）夏靖庭在《恨女的逆襲》中用非常細緻的演技詮釋不同以往的角頭形象。（華映提供）

其中最顛覆想像的，莫過於夏靖庭詮釋的「陰柔系黑道老大」。在一場地下拳擊賽、滿場陽剛氣息爆表的戲中，導演與監製何平希望出現一個「完全不一樣的角頭」。

夏靖庭笑說自己只花了5分鐘，就決定走一條沒人走過的路：「誰說混黑道一定要很陽剛？」這個帶著細膩氣質、卻同樣危險的角色一登場，立刻成為片場焦點。

黃冠智（右）在《恨女的逆襲》中演出嚴厲的教練。（華映提供）黃冠智（右）在《恨女的逆襲》中演出嚴厲的教練。（華映提供）

黃冠智則把熟到不能再熟的桌球場，直接搬進電影裡。他在片中化身火爆桌球教練，嚴厲程度讓小球員們一秒回到訓練地獄。

身為桌球體保生出身的他，幾乎是把過去教練的語氣與神情「原汁原味重現」，連現實中的學長、學妹看了都笑說：「這根本是我們以前的教練本人。」不過鏡頭一停，他立刻切換成暖男模式，忙著安撫被罵到臉色發白的小演員，反差同樣驚人。

田翔元（左）在《恨女的逆襲》中首次演戲就相當自然。（華映提供）田翔元（左）在《恨女的逆襲》中首次演戲就相當自然。（華映提供）

首次挑戰電影演出的田翔元，戲裡是遊手好閒、坐享兒子資源的父親角色，戲外卻是緊張到不行的新人。他自嘲最難忘的不是對戲，而是「一直吃」。原本以為只是意思一下的吃飯戲，沒想到導演要求來真的，便當一盒接一盒，吃到直接省下一餐晚餐。《恨女的逆襲》明年1月16日全台上映。

點圖放大body

