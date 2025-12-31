自由電子報
娛樂 最新消息

北跨登場倒數「陰天飄雨」！吳姍儒曝1憂心 圓圓為練舞脊椎發炎

DJ圓圓、黃豪平、「Sandy」吳姍儒、夏和熙攜手主持北跨。（記者林欣穎攝）DJ圓圓、黃豪平、「Sandy」吳姍儒、夏和熙攜手主持北跨。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕2025年迎來尾聲，「台北最High新年城2025跨年晚會」今（31）日晚上7點將在市政府前登場，今年由「Sandy」吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓攜手主持，稍早主持群們亮相受訪，更透露今天在服裝上有巧思，會從復古接軌未來。

4位主持群稍早亮相，透露有兩套衣服各藏巧思，第一套是「大亨小傳」主題，吳姍儒則因為服裝移動不便的關係，先以第二套亮相，黃豪平今天還穿著10公分高的鞋子，笑說自己今年在高度上氣勢不能輸。

而當問到彼此的默契度，吳姍儒秒回彼此超級不熟，也說擔心舞台機關，就怕會不小心跌倒，但她也笑回，4人要一路奮戰7個小時，相信過程中會培養出革命情感，「結束之後可能會一起去豪平家吃火鍋」。

圓圓今天性感亮相，提到等等與夏和熙有開場舞表演，笑說等跳開後應該也不會覺得冷了，而她也因為練舞導致脊椎及肩韌帶發炎，為了表演可以說是豁出去了。

跨年資訊：

▶台北｜台北最High新年城

時間：19:00~01:00

地點：台北市政府前市民廣場

主持人：吳姍儒、黃豪平、夏和熙、DJ圓圓

卡司：KARA、蔡健雅、韋禮安、李千娜、周湯豪、畢書盡、玖壹壹、美秀集團、高爾宣、安心亞、U:NUS、幻藍小熊、味全龍小龍女

收看平台：

電視：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD

網路：LINE TODAY、LINE VOOM、台北市政府YouTube、台北旅遊網Facebook、中視新聞YouTube/Facebook

點圖放大header
點圖放大body

