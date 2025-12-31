自由電子報
娛樂 最新消息

曹西平生前與家人撕破臉 真心換絕情內幕曝光

資深藝人曹西平驟逝，享壽66歲。（翻攝自臉書）資深藝人曹西平驟逝，享壽66歲。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深藝人曹西平本月29日被乾兒子Jeremy發現在新北市三重住處身亡，享壽66歲，Jeremy剛從日本返家就看見曹西平倒臥在電腦桌旁，且當時遺體已出現屍斑、四肢僵硬，明顯無生命跡象。由於曹西平多年未與4個兄弟往來，二哥接獲死訊時婉拒出面處理，乾兒子Jeremy要幫曹西平操辦後事時，還是透過女星龍千玉協助才得以順利取得全權處理後事的權利。

曹西平從不諱言自己與家人鬧翻。（翻攝自臉書）曹西平從不諱言自己與家人鬧翻。（翻攝自臉書）

曹西平生前從不諱言自己與家人鬧翻，且兄弟間有極大嫌隙，難以解決，他怒批：「我這一輩子都不會原諒他們，因為我今天過這樣的日子都拜你們所賜」。曹西平說自己的人生就像一檔八點檔戲劇，家醜是他心中永遠的痛，過去他談及家庭在媽媽過世後一夕變調，曹媽媽的葬禮上，有人從國外回台灣竟不願意上台，更說：「我討厭大哥，不要跟他站在一起」，曹西平聽到這話難以接受，最後母親的葬禮上5個兄弟就有2人沒站上台。

曹西平談及兄弟間感情，直稱自己真心換絕情。（翻攝自YouTube）曹西平談及兄弟間感情，直稱自己真心換絕情。（翻攝自YouTube）

出道超過30年的曹西平，在演藝圈賺來的錢原本幾乎全部交給媽媽，媽媽把曹西平賺來的錢一部分用於投資房產，也協助小弟赴美留學。沒想到媽媽過世後，他和兄弟們討論財產分配時，大哥、二哥以「投資就像掉進水裡」推託，兄弟只好對簿公堂。由於中國房產登記在曹媽媽名下，最終大哥取得一棟12層大樓，每年可收取逾百萬租金，曹西平卻一無所得。

曹西平也把美國的房子讓給哥哥住，多年來為收分毫，當年曹西平獨自照顧年邁老父時，哥哥不但冷漠對待，全家人也逃避責任，氣得曹西平怒批：「我每個月要揹台中三棟房子，總共1500萬被銀行拿去抵押，都是我爸爸的名字，為什麼我用真心換絕情，我對你們這樣，你們怎麼這樣對我，我無法理解」。

曹西平談及父親過世兄弟不願回台灣，忍不住落淚。（翻攝自YouTube）曹西平談及父親過世兄弟不願回台灣，忍不住落淚。（翻攝自YouTube）

更誇張的事情還在後頭，曹爸爸過世時，兄弟們竟然無一人回台，讓曹西平痛心不以，更落淚控訴：「記者通知他們，沒有人回來，不知道爸爸造了什麼孽，要這樣對待他？沒有一個人照顧，我去求他們，你人不來錢要來，但一個人不孝順可以找很多理由」。曹西平感嘆：「我本來應該更年輕、更快樂，我是一個愛表演的人，怎麼會弄到圓形禿，我以前是一個躺下去就睡著的人，現在都要躺很久，造成我金錢的恐慌。你們答應我的事都跳票，你們最起碼要對得起你的爸爸媽媽」。

如今曹西平也過世，乾兒子Jeremy發出聲明，僅確定三哥曹南平會返回台灣出席告別式。

