娛樂 最新消息

10年婚姻畫下句點！ 《K-ON！》秋山澪聲優日笠陽子宣布離婚

日本人氣聲優日笠陽子今（31）日下午於社群平台宣布已離婚，為長達10年婚姻畫下句點。（圖擷取自@hikasayoko_official IG，本報合成）日本人氣聲優日笠陽子今（31）日下午於社群平台宣布已離婚，為長達10年婚姻畫下句點。（圖擷取自@hikasayoko_official IG，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕曾為多部人氣動畫配音的日本聲優日笠陽子，今（31）日下午突然投下震撼彈，於部落格、IG限動宣布已離婚，為長達10年婚姻畫下句點。日媒指出，她在2015年12月30日公開結婚喜訊，但當時並未透露配偶身分，如今在10年後的跨年夜傳出離婚消息，引發世界各國粉絲譁然。

根據日笠陽子發布的聲明，她先是感謝一直以來支持自己的粉絲們，接著向大家報告她已解除婚姻關係：「在考慮到未來的事情後，我們決定各自邁向不同的道路」，同時她也感謝迄今為止，自己所遇到的所有緣分，以及所有成就了現在的自己的相遇和日子，並感性表示：「今後我也會繼續努力精進，希望大家能繼續溫暖地守護我。」

綜合日媒報導，現年40歲的日笠陽子，2009年為《K-ON！輕音部》貝斯手「秋山澪」配音後，因該作「現象級」熱潮爆紅，其出色歌藝也獲得各界肯定，之後陸續為《惡魔奶爸》、《進擊的巨人》、《咒術迴戰》、《賽馬娘 Pretty Derby》等作品配音。並在2024年成立自己的經紀公司「i.nari」與擔任公司社長一職，即便身兼多職，今年仍以亮眼成績榮獲聲優大獎（Seiun Awards）的「最佳女配角獎」。

此外，擁有硬筆、毛筆書法二段的日笠陽子，曾在2011年受邀參加日本《NHK》書法節目「NHK高校講座 書道I」，並在節目中寫下「結婚是人生的墳墓」（結婚は人生の墓場）這幅字，自此成為網路迷因之一，也加深粉絲對她多才多藝且幽默感十足的印象。

