岳父離世忍悲痛上工 蕭敬騰登台中跨年率30人陣仗

蕭敬騰登台中跨年。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕蕭敬騰時隔5年在台灣跨年，將2025的最後一天，獻給在台中水湳中央公園舉行的「2026台中最強跨年夜」，27日才結束澳門音樂會的他，即刻返台練團，並在30日提前赴台中進行彩排。

由於夜晚氣溫偏低，蕭敬騰從上到下裹緊緊、全副武裝投入彩排，只為給觀眾一個最開心、難忘的跨年夜晚；而他自己，也藉由米糕、炸粿等美食的「充電」，上台前就活力滿滿。

蕭敬騰坦言自己很愛吃，走到哪都會期待吃到當地特色或推薦的美食，他也曾透露這次點頭接下台中跨年，關鍵原因之一就是有一串台中美食名單要吃，於是利用彩排前的空檔親自走訪，品嚐了米糕、碗粿、炸粿、鹹粥、豬油飯、古早味阿婆粉粿等在地知名小吃；但礙於行程緊湊、食量有限，他笑說：「我唱完跨年要再繼續好好品嚐。」

這個歲末，對蕭敬騰和經紀人老婆Summer來說是艱難的。因為他的岳父、資深演員林光寧因病驟逝。蕭敬騰坦言：「家人需要時間消化和適應沒有老爺的日子，但Summer和我已經開工了，不能讓岳父太擔心；岳父挑了子女都在的時候離開，讓我們有機會陪伴、跟他好好道別。」

蕭敬騰有感而發：「過去這一年，我和Summer學習了很多，我們會互相提醒要先照顧好自己，才能照顧更多人，所以再困難再忙碌也要盡量吃好、睡好，保持運動、維持身心靈健康。」儘管澳門返台後就緊接台中跨年，老蕭依舊表示：「歌手有舞台是幸福的，觀眾開心我們就開心，不辛苦。」

他帶著樂手、燈光、視訊等演出團隊，一行約30人陣仗攜手完成「2026台中最強跨年夜」近30分鐘演出，除了炸裂開場的《皮囊》，全場大合唱的《阿飛的小蝴蝶》、《王妃》，還特別準備了昔日翻唱女歌手作品的專輯《Love Moment》中的《倒帶》，和正在大巨蛋開唱的蔡依林遙相呼應，期待台下觀眾和他一起合唱，希望聽到大家的聲音。

