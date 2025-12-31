洪都拉斯克服恐高攀樹 一狀態嚇壞詹姆士

洪都拉斯自認小時候很會爬樹，覺得攀樹應該蠻簡單的。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕詹姆士主持八大第1台《詹姆士出走料理》最新一集，來賓洪都拉斯為節目犧牲大叔形象，鏡頭前獻出爬樹技能。

兩人日前拜訪修剪樹木的攀樹師，先前有過攀樹經驗的詹姆士透露不會感到害怕，但經歷一番功夫、費力攀爬的結果是，收工回家後腰痠背痛！詹姆士打趣分享在錄製過程中，他爬樹到一半往下看時，「洪都拉斯大概只離地面大概不到一公尺，他就說他爬不動了，這個讓我有點嚇到！」敬業的洪都拉斯本來無法克服自己恐高的障礙，後來看到詹姆士奮力攀爬，受到激勵則穿上裝備，洪都拉斯坦言：「不要說回家後才腰痠背痛，當天晚上就痛了，還貼藥膏呢！」

請繼續往下閱讀...

詹姆士（左）和洪都拉斯一同前往拜訪攀樹師。（八大提供）

洪都拉斯和詹姆士因為打球結為好友，對於這次哥兒們一起出走，特別期待，雖然自己在攀爬的過程中有點使不上力，但卻讓他意外發現詹姆士的執行力實在超強，洪都拉斯自嘲雖然因為年紀的關係沒有辦法順利「攻頂」，不過也感受到年輕人的熱情，很享受這段熱血攀爬的過程。

對於料理，洪都拉斯坦承自己的廚藝是零，「因為本身沒有這樣的天賦，而且也沒有這樣的環境，所以我真的很少下廚，更不用說有什麼拿手菜了！」而這趟與詹姆士一同出走的旅程，是否有讓洪都拉斯增進廚藝？他笑說雖然也想要學做好吃的料理，可是有很多的面向和基本的概念都不足，如果有機會的話，真的很想嘗試做一道很好吃的三杯雞，他自曝：「詹姆士有教我，可是我的資質太駑鈍了，真的學不來啊！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法