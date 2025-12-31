帶台灣珍奶爬非洲最高峰！男星頭暈缺氧相擁痛哭

節目《上山吧！台灣隊》挑戰登上非洲最高峰吉力馬札羅山。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕三都會台「人生幹大事」全新實境冒險節目《上山吧！台灣隊》由「Max」楊盛堯、阿傑、八弟、文姿云、雷艾美，歷時180天拍攝、橫跨歐亞非三大洲，挑戰規模與難度全面升級。

本週四，也是2026第一天，第五集迎來最大震撼也最感人的關鍵，團隊成功登上海拔5,895公尺的非洲最高峰吉力馬札羅山。這不只是多數成員的人生新高，眾人靠著彼此提醒深呼吸、互相照應，一步一步撐過極限。

請繼續往下閱讀...

團隊攀登至第五天，團隊已前進至第四營地。由於世界級高峰山頂天候極不穩定，登頂行程多半在前一晚凌晨12點出發，摸黑一路攀爬至日出。當海拔突破5,100公尺，氣溫逼近零度，成員們陸續出現頭暈、缺氧、想睡覺、步伐不穩等症狀，每一步都成了意志與身體的拉鋸戰。

Max在節目中身兼多重角色，這趟旅程他背負的不只是裝備，還有一個特別的心願，將台灣象徵的珍珠奶茶帶上世界之巔。

為此，他從台灣一路揹著乾燥珍珠與材料跨越超過一萬一千公里，只為在山頂親手泡出一杯「台灣味」，與非洲協作們分享。Max表示，作為廚師，能把家鄉的味道帶到世界最高點，是此行最有意義的事。然而在接近極限的高度，Max一度體力透支，忍不住對八弟說自己可能撐不下去，拜託對方幫忙把珍奶帶上山。話說到一半已氣喘不已，兩人相擁痛哭。八弟不斷鼓勵他：「不要放棄，我們一起上去。」一句話，讓兩人再次站穩腳步，選擇一起撐住。

而在登頂那一刻，Max也完成此行最大的心願，在山頂泡出珍珠奶茶，將台灣的味道分享給非洲協作們，眾人喝下後紛紛豎起大拇指稱讚好喝，並喊出「Team Taiwan」。那杯珍奶，不只是飲品，更象徵台灣人把溫暖、人情味與文化帶到世界之巔。

在日出時分，赤道冰原的晨曦映入眼簾。八弟、文姿云、雷艾美看著眼前景色激動更是情緒潰堤，直呼彷彿穿越時空。阿傑感性表示：「我們用了六個鐘頭，走到一萬年前的世界，真的太值得了。」一群人憑著意志力撐過極限，最終成功站上5,895公尺的非洲最高點。

「山林作家」雪羊全程參與《上山吧！台灣隊》拍攝，形容與《上山下海過一夜》團隊出任務，就像和家人一起迎向風浪，最重要的從來不是個人成就，而是「全員平安成功」。他大讚主持群與成員面對極端環境仍高度敬業，即使喊苦也不退縮，始終彼此扶持、尊重自然。此次攀登吉力馬札羅山期間，雪羊意外確診新冠，登頂日身體狀況極差並出現高山反應，仍強忍不適完成任務，直到返回營地才得以休息，這段撐到最後的經歷，也成為他最難忘的一次攀登。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法