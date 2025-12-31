陳凱倫感性追憶曹西平 「孝心令人敬佩」嘆演藝圈：虛名多過實際

陳凱倫追憶曹西平。（資料照，陳凱倫提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕資深藝人曹西平出道逾40年，以「吹哨開罵」直率敢言的風格深植人心，前天深夜驚傳於家中離世，享壽66歲，震驚演藝圈。陳凱倫今（31）日發文追憶過往，感嘆人生無常。

陳凱倫透露，近日在街頭巧遇一名多年未見、曾任台視節目總監的資深大導播，對方一句「曹西平的死，真的讓人很難過」，讓他感觸良多。陳凱倫也提到，當年正是自己引薦曹西平進入陸光藝工隊，後來再推薦給已故名導白景瑞，參與電影《金大班的最後一夜》，開啟對方演藝高峰，那段青春歲月並非邀功，而是一份兄弟情誼。

請繼續往下閱讀...

談及曹西平的一生，陳凱倫表示，小四歷經高低起伏，外表強勢，內心卻承受著失去雙親的悲傷，對父母的孝心始終令人敬佩。他也回憶起對方年少時在台中西餐廳自彈自唱的模樣，滿懷自信、相信未來會發光，「他沒有辜負那份期待。」

陳凱倫坦言，隨著歲末將近，身邊人事一一離去，反而更能體會「活著本身就是福氣」。他感性寫道，若曹西平是在睡夢中安息，未嘗不是離苦得樂，也祝福對方在另一個世界繼續追尋夢與愛。

陳凱倫以一句「做人不容易，能活得開心，更不容易」作結，提醒仍能走進2026年的每一個人，珍惜當下、好好活著，「愛自己，也愛別人」，字句懇切充滿溫柔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法