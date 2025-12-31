自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳凱倫感性追憶曹西平 「孝心令人敬佩」嘆演藝圈：虛名多過實際

陳凱倫追憶曹西平。（資料照，陳凱倫提供）陳凱倫追憶曹西平。（資料照，陳凱倫提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕資深藝人曹西平出道逾40年，以「吹哨開罵」直率敢言的風格深植人心，前天深夜驚傳於家中離世，享壽66歲，震驚演藝圈。陳凱倫今（31）日發文追憶過往，感嘆人生無常。

陳凱倫透露，近日在街頭巧遇一名多年未見、曾任台視節目總監的資深大導播，對方一句「曹西平的死，真的讓人很難過」，讓他感觸良多。陳凱倫也提到，當年正是自己引薦曹西平進入陸光藝工隊，後來再推薦給已故名導白景瑞，參與電影《金大班的最後一夜》，開啟對方演藝高峰，那段青春歲月並非邀功，而是一份兄弟情誼。

談及曹西平的一生，陳凱倫表示，小四歷經高低起伏，外表強勢，內心卻承受著失去雙親的悲傷，對父母的孝心始終令人敬佩。他也回憶起對方年少時在台中西餐廳自彈自唱的模樣，滿懷自信、相信未來會發光，「他沒有辜負那份期待。」

陳凱倫坦言，隨著歲末將近，身邊人事一一離去，反而更能體會「活著本身就是福氣」。他感性寫道，若曹西平是在睡夢中安息，未嘗不是離苦得樂，也祝福對方在另一個世界繼續追尋夢與愛。

陳凱倫以一句「做人不容易，能活得開心，更不容易」作結，提醒仍能走進2026年的每一個人，珍惜當下、好好活著，「愛自己，也愛別人」，字句懇切充滿溫柔。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中