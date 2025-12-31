新海誠《秒速5公分》慘遭真人化？松村北斗接演喊：我是白癡

《秒速5公分真人版》。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕新海誠的動畫電影《秒速5公分》2007年於日本上映，被譽為「新海誠宇宙的原點」，自電影上映至今已過18年，在日本與世界各地受到喜愛。這次推出的《秒速5公分真人版》，也是首部改編為真人版的新海誠作品，新海誠不覺得「慘遭真人化」，反而直呼：「這是一份幸福的禮物，意想不到。」

《秒速5公分真人版》於2025年10月在日本上映後，票房表現亮眼，吸引超過53萬觀影人次，日本累積票房突破23億日圓，感動口碑好評不斷。男主角貴樹由SixTONES的松村北斗飾演，他被新海誠評價為「最值得信賴」的演員，曾在新海誠的作品《鈴芽之旅》中擔任關門師宗像草太的配音，《秒速5公分真人版》是他首部單獨主演的電影

松村北斗表示，比起來找他演男主角，不如說《秒速5公分》要拍成真人版更讓他驚訝，「動畫難道不就是完成版了嗎？我以前也會不負責任的說：『真人演會如何啊，會是誰來演呢？』結果真的來到眼前時，這對各種各樣的人說，在某種意義上都懷有各自的期待以及解答。」

松村北斗坦言雖然很害怕，不過自己就像個白癡一樣，立刻就說「我要演」，卻又反覆思考很多次，在一旁的新海城笑說：「這不是多了不起的作品啦！」不過新海誠坦言，一開始聽到要改編成真人版，也覺得別拍比較好，結果看了真人版之後，連他都哭了，讓他十分感謝導演奧山由之的團隊，「感覺當我做不到的事情，他做到了，有點忌妒呢！」

執導真人版的是滿腔熱血的新銳導演奧山由之，他年僅34歲便獲得海內外高度注目，身兼影像導演與平面攝影師，曾經執導「寶礦力水得」的電視廣告，並拍攝過米津玄師《感電》、《KICK BACK》、星野源《創造》等音樂錄影帶。2024年上映的獨立製片電影《長椅小情歌》也讓他的導演實力深受肯定，是日本影壇備受期待的創作者。本片是奧山由之的首部商業導演長片作品。

《秒速5公分真人版》從2024年拍到2025年，橫跨四季，在東京、種子島等地全程以實景拍攝。奧山由之監督表示：「我想把自己內心所有的『感傷』全部留在這部作品裡。」由他打造的「奧山版《秒速5公分》」為日本電影點亮了新的希望。

主題曲為米津玄師的《1991》。1991年是故事主角遠野貴樹與轉學生篠原明里相遇的年份，也是米津玄師的出生年。電影中的插曲則是原作中深受喜愛的山崎將義的《One more time, One more chance》，並且特別為電影製作新的混音版本。

