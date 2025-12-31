ICU醫師陳志金把Threads當許願池 求找「愛妻禮物」

網紅醫師陳志金見證台灣動森島民的力量，成功找回愛妻贈送的禮物。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅醫師陳志金見證台灣動森島民的力量，起源於他先前發現Threads好像是台灣人超大型協尋群組，除了護照、登機證之外，最誇張的還有人在埃及撿到台灣學生證，竟然奇蹟般連絡上失主，這讓陳志金也忍不住向Threads許願，希望找到愛妻送給他的禮物，沒想到還真的找到了！

陳志金昨（30）發文，表示「脆」Threads是不是台灣人的超大型群組？「早上看到有人在埃及撿到的學生證，幾個小時後竟然有人認領了；下午看到有人上飛機時發現手錶遺留在韓國飯店，也被找到了；還有人在進安檢時買了十幾瓶香蕉牛奶，覺得丟了可惜，竟然號召了機場裡的台灣（人）來分一分了！」

陳志金的太太擔心他早出晚歸，特別買了警示器讓他戴在包包或身上。（翻攝自臉書）

陳志金自己覺得這個是「倖存者偏差」，也就是高流量導致遺失物品被找到，帶來更高流量，讓失主看見文章。他更認為更多的是「沒被找到的」就不會被看見，看到那麼多人許願成功，他自己也想試試看，便許願12月26日早上6點自己叫車到醫院，沒想到因司機煞車導致背包掉落，太太買給他的「警示燈」就意外遺失，他自己懷疑掉落在駕駛座下方，更強調雖然物品本身不值錢，因為是太太買的，他不想把這份心意搞丟。

陳志金發文許願找回愛妻禮物後，台灣動森島民立刻動起來，不但有人教他如何聯絡司機，更瘋狂轉發。昨日早晨準備進醫院開會的陳志金又叫了車，沒想到竟是同一名司機，陳志金問：「大哥不好意思，我上次坐你車子的時候，有一個小東西掉了，可以讓我找一下嗎？」沒想到司機大哥大方表示沒問題，而且說自己假日才把椅子拆下來，都沒發現什麼東西，最後兩人在座位下方找到老婆送的警示燈。

好心的司機在座位底下找到陳志金醫師遺失的愛妻禮物。（翻攝自臉書）

找回愛妻贈送的警示燈讓陳志金很開心，司機也對他說：「有戴這個是比較安全」，陳志金回答：「這是我老婆送我的，搞丟了，我難過了幾天！」司機大哥笑說這東西再買就有了，但愛妻的陳志金回答：「這個是代表太太的心意和關心，不能隨便搞丟！」雖然這次的許願只能算半成功，但陳志金有感而發的說自己得到啟示，認為老天爺可能也有在用「脆」，讓他找回了代表太座心意的警示。

這個過程當然也被陳志金的老婆看到，還說「看在你那麼珍惜我送的警示器份上…」、「你不用再睡公園了」，陳志金也笑回：「謝謝娘娘恩賜」。不過醫生娘補了一記回馬槍，告訴陳志金：僅限今年年底以前有效。

陳志金幽默說：老天爺可能也有在用「脆」，讓他找回了代表太座心意的警示。（翻攝自臉書）

