曹西平為何不收養乾兒子Jeremy 律師發聲：難辦到

資深藝人曹西平（右）和乾兒子Jeremy雖無血緣關係，卻情同父子。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕資深藝人曹西平於家中猝逝數日後，乾兒子Jeremy返回新北市三重住處才發現遺體，且已出現屍斑、肢體僵硬，確定無生命跡象，享壽66歲。由於曹西平生前和手足決裂，與家人已無聯繫，一度傳出家屬不願處理後事，但他的乾兒子Jeremy自願出面操辦，無奈兩人並無正式辦理收養，因此法律上並不認可，好在女星龍千玉協助，終於才讓親人授權讓34歲乾兒子Jeremy能夠處理曹西平後事。

外界好奇曹西平為何沒有辦理收養Jeremy手續。（翻攝自臉書）

外界好奇，曹西平與Jeremy同住，也互相照顧，甚至曹西平還曾經在律師見證立下遺囑不願將遺產留給「姓曹的人」，而要留給乾兒子，兩人關係緊密如此，為何不辦理收養手續？對此，律師林柏勳在社群平台發文，點出其中關鍵點。

林柏勳表示，參照民法第1077條第2項，如果Jeremy被收養，會停止跟親生父母、兄弟姊妹等原本家人間親屬關係。雖Jeremy母親與哥哥皆已過世，不過為了照顧乾爹而放棄照顧自己原本的父母、捨棄與原本家人間的親屬關係，很多人都做不到。

曹西平與手足關係不睦。（翻攝自臉書）

曹西平生前就激烈表示，與兄弟「老死不相往來」，更強調「遺產決不給姓曹的」，故自他猝逝後，只能透過龍千玉聯繫前夫，也就是曹家的三哥曹南平，並委任Jeremy操辦後事，目前曹南平也在返台途中，表示「兄弟一場，情分與關心始終都在」。

