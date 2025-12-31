自由電子報
娛樂 最新消息

成振宇在召喚你！《我獨自升級》快閃店空降台北

《我獨自升級》快閃店空降松菸文創園區。（羚邦亞洲提供）《我獨自升級》快閃店空降松菸文創園區。（羚邦亞洲提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕獵人們集合了！今年底最熱血、中二的打卡聖地正式現身台北！全球人氣動畫《我獨自升級》快閃體驗即日起空降松菸文創園區，一路營業到明年3月8日，直接把「傳送門後的世界」原封不動搬進現實。

這次快閃店主打「沉浸式升級體驗」，粉絲從進場那一刻起，就像被成振宇親自點名加入闇影軍團。場內不只角色氣場全開，還準備了一連串互動任務，讓人忍不住想喊一句：「我也要二次覺醒！」

現場人氣最高的非「獵人等級鑑定．抽抽樂」莫屬。不只能測你的獵人潛能，還有機會一抽直接晉升S級，把高級限定周邊帶回家。許多粉絲笑說：「本來只想抽一次，結果抽到懷疑人生。」

另外拍照黨也完全不會失望。限定拍貼機直接讓你與成振宇、伊格利特等角色肩並肩合影，帥氣版、氣勢版、甚至搞怪版一次滿足，再加上多個「闇影軍團集結」大型場景，隨手一拍都是暗影君主等級的社群神照。

限定周邊販售區則從實用的3C配件、角色立牌到質感收藏小物，全都是快閃限定，讓人一不注意就「荷包清空」。活動期間還祭出滿額好康，單筆消費滿1000元就送限定購物袋，數量有限，售完為止。

點圖放大
點圖放大

