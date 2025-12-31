自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

社長登基了！加賀美ハヤト首度攻下東京巨蛋級場館

加賀美ハヤト首場個唱「ALPHA ONE」已於威秀影城開賣。（ANYCOLOR提供）加賀美ハヤト首場個唱「ALPHA ONE」已於威秀影城開賣。（ANYCOLOR提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本超人氣男性VTuber加賀美ハヤト震撼宣布將於明年1月17日首度站上東京指標級場館TOYOTA ARENA TOKYO，舉辦個人首場LIVE演唱會《ALPHA ONE》，被粉絲形容為「社長正式登基的一天」。

2019年出道的加賀美ハヤト，以「玩具公司KAGAMI INDUSTRIAL 年輕社長」的設定闖入VTuber戰國時代。

西裝、眼鏡、沉穩嗓音，本該是精英上班族模板，偏偏直播一開卻熱血爆表，聊起機甲、模型、遊戲時秒變宅魂全開，這種「理性外表＋宅系靈魂」的巨大反差，讓他迅速圈粉無數，目前YouTube訂閱已逼近百萬，被公認是男性VTuber的人氣天花板之一。

加賀美ハヤト首場個唱「ALPHA ONE」台灣A4獨家限定海報。（ANYCOLOR提供）加賀美ハヤト首場個唱「ALPHA ONE」台灣A4獨家限定海報。（ANYCOLOR提供）

今年他更成功打破次元壁，拿下日本眼鏡界重量級的「最佳著裝獎」，成為史上首位獲獎的VTuber，聯名眼鏡一上市即完售，Z世代直接用錢投票，證明這位「社長」早就不只活在虛擬世界。

《ALPHA ONE》是加賀美ハヤト出道多年來的首場個人演唱會，內容將以首張迷你專輯《ULTIMATE CITY》為核心，搭配歷年原創歌曲全面展開。

台灣場同步直播，意味著即使不飛日本，也能在影城感受現場能量與歡呼聲。對老粉來說，是一路追隨的高光時刻；對新粉而言，則是「入坑即巔峰」的最佳時機。

加賀美ハヤト《ALPHA ONE》台灣影城直播將於明年1月17日16：45開放入場，全台限定六間影城同步放映。票價1300元，凡購票即贈A4獨家限定海報一張。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中