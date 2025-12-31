社長登基了！加賀美ハヤト首度攻下東京巨蛋級場館

加賀美ハヤト首場個唱「ALPHA ONE」已於威秀影城開賣。（ANYCOLOR提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本超人氣男性VTuber加賀美ハヤト震撼宣布將於明年1月17日首度站上東京指標級場館TOYOTA ARENA TOKYO，舉辦個人首場LIVE演唱會《ALPHA ONE》，被粉絲形容為「社長正式登基的一天」。

2019年出道的加賀美ハヤト，以「玩具公司KAGAMI INDUSTRIAL 年輕社長」的設定闖入VTuber戰國時代。

請繼續往下閱讀...

西裝、眼鏡、沉穩嗓音，本該是精英上班族模板，偏偏直播一開卻熱血爆表，聊起機甲、模型、遊戲時秒變宅魂全開，這種「理性外表＋宅系靈魂」的巨大反差，讓他迅速圈粉無數，目前YouTube訂閱已逼近百萬，被公認是男性VTuber的人氣天花板之一。

加賀美ハヤト首場個唱「ALPHA ONE」台灣A4獨家限定海報。（ANYCOLOR提供）

今年他更成功打破次元壁，拿下日本眼鏡界重量級的「最佳著裝獎」，成為史上首位獲獎的VTuber，聯名眼鏡一上市即完售，Z世代直接用錢投票，證明這位「社長」早就不只活在虛擬世界。

《ALPHA ONE》是加賀美ハヤト出道多年來的首場個人演唱會，內容將以首張迷你專輯《ULTIMATE CITY》為核心，搭配歷年原創歌曲全面展開。

台灣場同步直播，意味著即使不飛日本，也能在影城感受現場能量與歡呼聲。對老粉來說，是一路追隨的高光時刻；對新粉而言，則是「入坑即巔峰」的最佳時機。

加賀美ハヤト《ALPHA ONE》台灣影城直播將於明年1月17日16：45開放入場，全台限定六間影城同步放映。票價1300元，凡購票即贈A4獨家限定海報一張。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法