IU求婚了！邊佑錫終於點頭：成為大君夫人吧

IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》譜出浪漫戀曲。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星IU、邊佑錫首度合作的浪漫韓劇《21世紀大君夫人》昨天（30日）釋出首波預告，IU為了獲得「身分地位」向邊佑錫求婚，兩人將激起什麼樣的火花，令人期待。

邊佑錫主演《21世紀大君夫人》備受矚目。（Disney+提供）

IU在《21世紀大君夫人》中想盡辦法討好邊佑錫。（翻攝自YouTube）

IU在《21世紀大君夫人》中飾演財閥家的次女成熙珠（暫譯），不過不但是平民出身，甚至是「私生女」，是一個除了「身分」之外什麼都有的女人，邊佑錫飾演的李安大君（暫譯）雖然身為王子卻無法繼承王位，一無所有，還不斷被催婚。成熙珠為了提升地位，選擇成為「大君夫人」，並對著李安說：「跟我，結婚吧！」不過李安似乎不以為然，回應：「只為了徒有其名的身分嗎？妳要嫁給我？」但最後似乎也被對方打動，終於宣布：「準備好成為大君夫人吧！」

《21世紀大君夫人》冰冷王世子邊佑錫似乎也被IU打動。（翻攝自YouTube）

故事以韓國君主立憲體制為背景，兩人雖然一開始只是策略性的政治聯姻，但未來是否會打破階級身分地位，假戲真做，愛上彼此，想必將是《21世紀大君夫人》的一大亮點。預告中，IU俏皮可愛，討好邊佑錫的模樣，將展現出與上一部作品《苦盡柑來遇見你》截然不同的形象，網友期待度爆表。《21世紀大君夫人》將在明年春天開播，台灣在Disney+也能看得到。

《21世紀大君夫人》邊佑錫被迫與人成婚。（翻攝自YouTube）

《21世紀大君夫人》IU向邊佑錫求婚。（翻攝自YouTube）

現年34歲的邊佑錫2024年因演出韓劇《背著善宰跑》聲名大噪，一躍成為韓國頂級男神，他在演出《背著善宰跑》邀約爆增，一直在積極挑選劇本，果然爆紅的下一部劇就與IU搭檔、演男主角，資源相當好，也令人期待他未來的發展。

