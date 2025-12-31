年終大驚喜！張惠妹「雙響砲」放送新歌 阿密特不甘示弱同步發聲

阿妹的分身「阿密特」也唱新歌。（聲動娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹今（31日）晚將領軍金曲歌后A-Lin等多位歌手一起在台東海濱公園參加台東跨年演唱會，在登台之前她搶先放送大驚喜，已經兩年沒出新歌的阿妹，一次「雙響砲」，推出兩首新歌，有趣的是，其中一首是她的「分身」阿密特唱的，阿密特相隔更久，已經10年沒出新作品，最開心的是粉絲，在歲末最後一天，一次盼來兩首女神的歌曲，更期待今晚在跨年晚會上看到阿妹本人。

張惠妹年終給驚喜推出新歌。（聲動娛樂提供）

搶在跨年晚會開始前，阿妹先在社群分享：「親愛的，今天就來聽新歌吧！」而她一次分享兩首新歌，包括阿妹唱的《我的存在就是愛你》，另一首則是阿密特唱的《你的存在就是愛我》，兩首歌是同曲不同唱法和編曲，由於阿妹和阿密特截然不同造型，阿妹也幽默自問：「這位是...」

這次參與阿妹新歌《你的存在就是愛我》創作的歌手尚融也開心分享，談到：「是我目前最大的成就。」阿妹愛將持修則誇尚融：「你好強。」另外阿妹男友Sam也轉發她的新歌資訊表達支持。

昨晚阿妹彩排就有很多歌迷跑去搶先看，她也貼心問大家不會冷嗎？叮嚀大家多穿一點，另外也開玩笑告訴歌迷，就算彩排聽過了，今晚也要假裝沒聽過喔，粉絲直呼親切又可愛。

