台中公務員是獨立樂團主唱 AI創作MV連奪國際5大獎

台中市文化局科員林倩，下班後轉身變成「薄荷葉」主唱。（林倩提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市文化局科員林倩，身兼獨立樂團「薄荷葉」主唱與創作者，跨年前以新專輯「NOT TO BE」獲得全球音樂獎（Global Music Awards, GMA）4項銀獎，林倩並以 AI 創作MV「深灰 HAZE」，與「LOSER」入選義大利、匈牙利、美國、西班牙及羅馬尼亞等國際影展，一舉抱回5項大獎，林倩說，公職有穩定收入，才能放心創作最愛的音樂。

「深灰 HAZE」歌曲長達11分鐘，林倩改以AI作為影像創作工具，完成作品後在2025義大利布拉諾人工智慧影展（BAIFF）獲選Photograp hy Award （攝影美學獎），評審對作品整體美學、節奏與情緒掌握給予高度評價。

「薄荷葉」到高屏中芸漁港、雙園大橋取景。（林倩提供）

林倩在11年前考上公務員，目前擔任文化局7職等科員，負責「TCOD」台中原創品牌計畫，林倩說，從18歲起玩樂團，始終將音樂保留在「興趣」位置，而非主要職業，她認為，穩定公職工作有生活收入基底，一旦樂團成為賺錢工具，創作便失去純粹，音樂是需要被珍惜與保護熱愛。

身兼熱門樂團主唱跟公務員，林倩強調並非理想分工，需長時間調適，生活狀態「有點像是在壓榨自己」、卻也樂在其中，無論是對歌迷、合作團隊或創作夥伴，不輕言放棄完成作品，本身就是責任。

獨立樂團「薄荷葉」（圖）專輯「NOT TO BE」獲得全球音樂獎4項銀獎。（林倩提供）

林倩以「薄荷葉」名義創作MV「深灰 HAZE」歌曲長達11分鐘，遠超主流音樂3分鐘結構，專輯完成後，原規劃拍攝實景 MV，因團隊狀況無法成行，在預算與條件受限下，改以AI創作完成並投向國際影展，義大利評審給予高度評價，讓作品登上世界舞台。

