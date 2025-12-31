自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台中公務員是獨立樂團主唱 AI創作MV連奪國際5大獎

台中市文化局科員林倩，下班後轉身變成「薄荷葉」主唱。（林倩提供）台中市文化局科員林倩，下班後轉身變成「薄荷葉」主唱。（林倩提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市文化局科員林倩，身兼獨立樂團「薄荷葉」主唱與創作者，跨年前以新專輯「NOT TO BE」獲得全球音樂獎（Global Music Awards, GMA）4項銀獎，林倩並以 AI 創作MV「深灰 HAZE」，與「LOSER」入選義大利、匈牙利、美國、西班牙及羅馬尼亞等國際影展，一舉抱回5項大獎，林倩說，公職有穩定收入，才能放心創作最愛的音樂。

「深灰 HAZE」歌曲長達11分鐘，林倩改以AI作為影像創作工具，完成作品後在2025義大利布拉諾人工智慧影展（BAIFF）獲選Photograp hy Award （攝影美學獎），評審對作品整體美學、節奏與情緒掌握給予高度評價。

「薄荷葉」到高屏中芸漁港、雙園大橋取景。（林倩提供）「薄荷葉」到高屏中芸漁港、雙園大橋取景。（林倩提供）

林倩在11年前考上公務員，目前擔任文化局7職等科員，負責「TCOD」台中原創品牌計畫，林倩說，從18歲起玩樂團，始終將音樂保留在「興趣」位置，而非主要職業，她認為，穩定公職工作有生活收入基底，一旦樂團成為賺錢工具，創作便失去純粹，音樂是需要被珍惜與保護熱愛。

身兼熱門樂團主唱跟公務員，林倩強調並非理想分工，需長時間調適，生活狀態「有點像是在壓榨自己」、卻也樂在其中，無論是對歌迷、合作團隊或創作夥伴，不輕言放棄完成作品，本身就是責任。

獨立樂團「薄荷葉」（圖）專輯「NOT TO BE」獲得全球音樂獎4項銀獎。（林倩提供）獨立樂團「薄荷葉」（圖）專輯「NOT TO BE」獲得全球音樂獎4項銀獎。（林倩提供）

林倩以「薄荷葉」名義創作MV「深灰 HAZE」歌曲長達11分鐘，遠超主流音樂3分鐘結構，專輯完成後，原規劃拍攝實景 MV，因團隊狀況無法成行，在預算與條件受限下，改以AI創作完成並投向國際影展，義大利評審給予高度評價，讓作品登上世界舞台。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中