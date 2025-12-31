自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

混血男星台南獻初體驗 謝《殺手#4》春風出力

魏浚笙在台南跨年。（記者張釔泠攝）魏浚笙在台南跨年。（記者張釔泠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港混血男神「Jeffrey」魏浚笙首部擔綱男主角的電影《殺手#4》在今年金馬獎風光入圍5個技術獎項，而他也把首次離開香港的海外跨年獻給台南，在今晚的「2026台南好Young跨年演唱會」獻唱，他開心表示：「收到這個邀請的緣分很奇妙，因為拍攝《殺手#4》認識了春風哥，他非常熱心推薦我來台南跨年演出，所以特別感謝他的牽線！」

魏浚笙在《殺手#4》飾演「殺手4號」，是一位身手頂尖、卻對身世一無所知的殺手，和春風有不少精彩對手戲。兩人在戲中亦敵亦友，戲外春風就像個大哥一樣，經常向魏浚笙分享台南文化與美食，得知他也想試試看海外跨年演出的感覺，大力推薦促成，魏浚笙說：「這是我第一次來台南，第一次在海外跨年，心情超級興奮！」

魏浚笙在台南跨年。（好樂行銷提供）魏浚笙在台南跨年。（好樂行銷提供）

據悉，他準備《My Head》、《失約巴黎》等四首歌曲，團隊擔心觀眾對他的粵語歌不熟，貼心準備了國語音譯字幕，讓大家今晚能邊看邊跟著他一起唱；此外，得知接在他後面上台的是樂團「八三夭」，魏浚笙開心到不行：「我欣賞他們很久了，他們的音樂充滿爆發力，覺得我們好有緣分，我表演完後緊接著就是他們，所以我一定會留在現場好好欣賞。」

彩排演出結束後，魏浚笙也留了一點時間想要好好感受台南的氛圍與溫度，得知台南美食「甜」出名，他笑說：「其實我在不需飲食控制的時候，是個超級甜食愛好者，早就聽說台南連滷肉飯都帶甜味，希望這次可以吃到滷肉飯、牛肉湯、牛肉火鍋、碗粿⋯⋯這些都列在我的必吃清單上，也歡迎台南粉絲推薦我更多隱藏版地道美味。」

魏浚笙在台南跨年。（好樂行銷提供）魏浚笙在台南跨年。（好樂行銷提供）

過去兩年，魏浚笙在電視劇《難哄》、電影《焚城》等諸多影視作品表現亮眼，新的一年即將來臨，魏浚笙希望能繼續推出更多音樂作品，也期待能參與台灣影視作品演出；至於跨年，他說：「雖然是第一次，但是我早已耳聞許多台灣藝人趕場跨年的故事，希望明年或未來有機會能體驗那種緊張刺激的感覺，相信會是很難忘的經歷！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中