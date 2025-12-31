自由電子報
娛樂 最新消息

紅毯＋典禮在家就能看！「金唱片」40週年讓台灣站上C位

金唱片嘉賓陣容。（Disney+提供）金唱片嘉賓陣容。（Disney+提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台北將成為世界的K-POP中心！Disney+、TVBS今（31）丟出震撼彈，宣布明年1月10日、臺北大巨蛋登場的「第40屆金唱片頒獎典禮」由TVBS歡樂台全台獨家轉播、Disney+同步線上直播，直接將年度K-POP巔峰之夜送進台灣客廳。

創立於1986年的金唱片頒獎典禮，今年迎來里程碑式的40週年，更首次移師海外、選定台灣舉辦，象徵K-POP影響力正式寫下新頁，消息一出，粉絲立刻暴動：「這不是看轉播，是見證歷史！」

本次主持棒由「金唱片老朋友」成始璄第10度接手，搭檔氣質與人氣兼具的文佳煐，組合一公布就被讚「安心感滿分」。

許光漢（左）、蔡依林擔任金唱片頒獎嘉賓。（Disney+提供）許光漢（左）、蔡依林擔任金唱片頒獎嘉賓。（Disney+提供）

頒獎嘉賓更是豪華到像「影視聯合國」，包括韓劇男神 宋仲基、《背著善宰跑》邊佑錫、《K-pop 獵魔女團》聲優安孝燮、華語天后蔡依林、「國民男友」許光漢等，被粉絲形容是「跨圈頂流名場面預定」。

另外，BLACKPINK成員Jennie首次以個人身分登上台北舞台，角逐本賞，還有全球人氣王 Stray Kids、新世代話題新星CORTIS，以及ALLDAY PROJECT等，共18組卡司，匯集成大型追星拼盤。

金唱片宣布將在TVBS歡樂台全台獨家轉播、Disney+同步線上直播。（Disney+提供）金唱片宣布將在TVBS歡樂台全台獨家轉播、Disney+同步線上直播。（Disney+提供）

【第40屆金唱片頒獎典禮活動資訊】

時間：2026 年1 月10 日（六）台灣時間16:00（紅毯）、17：30（典禮）

地點：台北大巨蛋

直播平台：Disney+全台獨家線上、TVBS歡樂台同步播出

嘉賓陣容：文佳煐、成始璄（主持人）；宋仲基、邊佑錫、安孝燮、蔡依林、許光漢（頒獎嘉賓）

演出陣容（按字母排列）：ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ，共18組

點圖放大body

